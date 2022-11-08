График поездов Могилев — Гомель изменится 21-22 ноября, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

«В связи с плановыми ремонтными работами на участке Могилев — Жлобин 21 и 22 ноября изменяется расписание поезда №615/616 Могилев — Гомель. В эти дни поезд отправится из Могилева в 8.25 — на 2 часа 35 минут раньше, чем обычно. Просим пассажиров учитывать данное обстоятельство при планировании поездок», — рассказали в пресс-центре.

Более подробную информацию об изменениях в графике движения поездов и времени их отправления можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону контакт-центра 105.

БЖД приносит извинения пассажирам за временные неудобства.