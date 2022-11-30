Дерзайте, проявляйте себя, а мы всегда поможем. Председатель Буда-Кошелевского райисполкома Анатолий Гапоник встретился с молодыми специалистами района

Педагоги и медики, аграрии и экономисты, повара и юристы, инженеры и работники культуры, представители лесной отрасли и другие молодые специалисты самых разных отраслей собрались в художественной галерее им. Е.Е. Моисеенко, чтобы в формате открытого диалога пообщаться с руководством района и друг с другом.

Обращаясь к молодым специалистам, Анатолий Генрикович подчеркнул:

– Дерзайте, проявляйте себя, заявите о себе, а мы заметим и всегда поможем. Ставьте перед собой цели и достигайте их. Сегодня все зависит от вас, но нужно понимать, что для этого придется постараться. Каждому на своем рабочем месте. Вступая во взрослую жизнь, выстраивая карьеру, важно с первых дней браться за работу и трудиться добросовестно, не бояться перенимать опыт у коллег, задавать вопросы, проявлять инициативу. Буда-Кошелевский район стал стартовой площадкой для многих успешных управленцев. Да, он небольшой, но именно здесь можно наработать первоначальный опыт.

Глава района ответил на интересующие молодых людей вопросы, поделился личным опытом и призвал молодежь принимать активное участие в общественной жизни предприятия и района, быть патриотами своей страны. Ребята, к слову, тоже не скупились на вопросы. Спрашивали о правах и льготах для молодых специалистов, интересовались возможностью получения образования, повышения квалификации и другими

Участие в разговоре с молодыми специалистами приняли также начальники и специалисты отделов райисполкома, районных служб, а также общественных объединений. Для ребят также провели экскурсию в историко-краеведческом музее, а завершилась встреча в Центральном районном Доме культуры.