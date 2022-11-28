Педагоги региона, представители комиссий по делам несовершеннолетних, прокуратуры области и УВД рассмотрели эффективность профилактики противоправной, деструктивной деятельности подростков, насилия и гибели детей от внешних причин.

В этом году подростки совершили 217 уголовных преступлений. Стало больше мошенничеств, насильственных действий и случаев незаконного оборота наркотиков. Причем к последнему привлекались ребята уже с 12-летнего возраста. На количество нарушений не повлияла даже летняя занятость, особенно в Житковичском, Калинковичском, Наровлянском и Светлогорском районах. Вместе с тем, стало меньше краж, хулиганств и грабежей.

В преддверии коллегии в области провели масштабное анкетирование, в котором приняли участие около 18 тысяч детей, 14 тысяч родителей и более трех тысяч педагогов.

— Ответы на некоторые вопросы оказались диаметрально противоположными, — пояснила начальник отдела воспитательной и социальной работы главного управления образования облисполкома Елена Клочкова. — Например, подростки считают главной причиной вовлечения несовершеннолетних в противоправные действия — нарушение детско-родительских отношений, недостаток контакта и общения с мамами и папами. А по мнению родителей, проблема в насилии, которое транслирует интернет, стремлении подростков к самостоятельности. Также оказалось, что взрослые убеждены, будто асоциальное поведение характерно лишь для детей из неблагополучных и малообеспеченных семей. Хотя статистика показывает обратное: в 70% случаев малолетние нарушители жили в достатке, на профилактических учетах не состояли.

Анализируя причины преступлений несовершеннолетних, специалисты пришли к выводу, что большая часть вины лежит именно на родителях. Как только взрослые найдут контакт со школьниками, начнут обсуждать проблемы и интересоваться их жизнью, увлечениями, кругом общения, можно будет предотвратить большинство трагедий.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель