Указом Президента Республики Беларусь от 27.09.2021 N 367 «О добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии» предоставлено право на участие в добровольном страховании дополнительной накопительной пенсии.

Данное право предоставлено работникам, за которых их работодателями уплачиваются обязательные взносы в бюджет фонда социальной защиты.

Начинать участвовать в новом страховании можно не позднее чем за 3 года до достижения общеустановленного пенсионного возраста. Работодатель или сам работник заключает договор со страховой организацией. В любой момент можно приостановить свое участие в программе и затем вернуться к уплате дополнительных взносов.

Работник, желающий участвовать в страховании, с 1 октября 2022 г. сможет уплачивать дополнительный взнос на накопительную пенсию. Размер этого взноса — в процентах от фактической заработной платы — он выбирает сам. Максимальный (предельный) размер дополнительного взноса работника — 10%. Тариф можно менять, но не чаще 1 раза в год.

Если работник принял решение участвовать, то к этому подключается и его работодатель. Он будет обязан платить взнос в размере взноса работника, но не более 3%.

Вступление работника в новую программу никак не отразится на его трудовой (солидарной) пенсии. Ее размер будет определяться по тем же правилам, что и у работников, не участвующих в добровольном страховании, — исходя из показателей стажа и заработка до обращения за пенсией.

При вступлении работника в новую программу расходы его работодателя на уплату пенсионных взносов не увеличатся. Его обязательный 28-процентный взнос в бюджет фонда социальной защиты населения соразмерно уменьшится.

Для участников новой программы предусмотрены:

— льгота по подоходному налогу. Так, работникам предоставляется право на получение социального налогового вычета на сумму уплаченных за счет средств работника страховых взносов на будущую накопительную пенсию;

— возможность наследования пенсионных накоплений;

— гарантия сохранности пенсионных накоплений. Осуществление добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии Указом возложено на государственную страховую организацию — республиканское унитарное страховое предприятие «Стравита».

Государство гарантирует страховые выплаты по договорам страхования, заключенным этим страховым предприятием.

Забота о будущей пенсии должна стать привычной для каждого человека. Только в этом случае в старости можно иметь комфортный уровень дохода, позволяющий вести образ жизни, соответствующий личным ожиданиям.