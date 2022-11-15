Жлобинская межрайонная инспекция охраны животного растительного мира на постоянной основе проводит акцию по добровольной сдаче сетей, сетематериалов и иных запрещенных орудий лова рыбы – «Добровольно сдал – ответственности избежал».

Чтобы избежать административной ответственности за незаконное хранение запрещенных орудий лова необходимо сообщить в Жлобинскую МРИ о намерении добровольной выдачи по номеру телефона 8 02334 2 76 30 или обратиться в Жлобинскую МРИ расположенную по адресу: г. Жлобин, ул. Петровского 45/2а.

Согласно примечанию, к статье 16.26 Кодека Республики Беларусь об административных правонарушениях, лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в настоящей статье, освобождается от административной ответственности за деяния, предусмотренные настоящей статьей.

В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для воспроизводства рыбы на территории Жлобинского, Рогачевского, Буда-Кошелевского, Кормянского и Чечерского районов Гомельской области Жлобинской межрайонной инспекцией на постоянной основе проводиться работа по изъятию сетей – с привлечением милиции, следственных органов и общественности.

В результате проведенных полевых мероприятий сотрудниками Жлобинской МРИ в 2022 году за незаконное хранение запрещенных орудий рыболовства привлечено значительное количество граждан.

Граждане, которые добровольно не сдали запрещенные орудия лова были подвергнуты административной ответственности.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖиРМ.