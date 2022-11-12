Буда-Кошелевский район признан победителем областного смотра-конкурса землепользования, высокой культуры земледелия, благоустройства животноводческих ферм.

Почти миллион сто тысяч тонн зерна и кукурузы произвели гомельские хлеборобы. Наибольший вклад на счету аграриев Буда-Кошелевского района – 128 тысяч тонн, — рассказал на торжественном собрании в столице областных Дожинок – Добруше — председатель облисполкома Иван Крупко.

«Самая высокая урожайность зерновых у чечерского «Отора» — 51 с половиной ц/га, средняя урожайность 43 с половиной ц/га в хозяйствах «Тихиничи» Рогачевского района, «Морозовичи-Агро» Буда-Кошелевского и «Заря» Мозырского района, которая, к слову, достигла самой высокой урожайности по кукурузе – практически 99 с половиной ц/га», — назвал лучшие результаты сельхозорганизаций глава региона.

Губернатор Иван Крупко вручил председателю райисполкома Анатолию Гапонику сертификат на легковой автомобиль Lada Niva Travel.

Благодарность управления делами Президента Республики Беларусь объявлена заместителю начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Наталье Мацудовой.

Сертификаты на трактор «Беларусь» вручены директору РУП «Белоруснефть-Особино» Николаю Доличу и директору филиала ОАО «Морозовичи-Агро» Гомельский химический завод Александру Хаврученко.

Тракторист-машинист РУП «Белоруснефть-Особино» Александр Тищенко за многолетний добросовестный труд награжден Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

Комбайнер КСУП «Кривск» Евгений Свердлов поощрен путевкой в санаторий «Приднепровский».

Старший комбайнер РУП «Белоруснефть-Особино» Александр Панков поощрен сертификатом на приобретение телевизора.