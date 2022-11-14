Выборочное обследование проводит Национальный статистический комитет Республики Беларусь в целях изучения проблем занятости населения.

Выборочное обследование домашних хозяйств проводится ежеквартально и является важным источником информации для мониторинга процессов, происходящих на рынке труда страны. Также оно является единственным источником, позволяющим сделать одномоментный «срез» населения и определить не только численность занятых, но и фактическую безработицу, потоки трудовой миграции, а также причины, по которым население не проявляет экономическую активность.

Данное обследование проводится и на территории нашего района (в г. Буда-Кошелево и в населенных пунктах Кошелевского сельского совета) специалистами отдела статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области

Обращаем внимание, что информация, полученная от членов домашних хозяйств, является конфиденциальной. Органы государственной статистики гарантируют конфиденциальность персональных сведений, которые будут использованы исключительно для формирования официальной статистической информации.

Активное участие в обследовании каждого отдельно взятого домашнего хозяйства будет способствовать его успешному проведению.