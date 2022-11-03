Народный поэт Беларуси Якуб Колас вписал замечательную страницу в историю белорусской литературы, его произведения иллюстрируют целую эпоху в культурной жизни страны, огромный пласт национальной жизни.

3 ноября исполняется 140 лет со дня рождения великого поэта и прозаика, драматурга и переводчика, критика и публициста, наставника литературной молодежи, крупного ученого, прекрасного лингвиста и фольклориста. Жизнь и деятельность Якуба Коласа пронизаны благородством, неравнодушием, основательным отношением ко всему, верностью принципам, любовью к родной земле.

Своим талантом Якуб Колас открыл неисчерпаемые возможности родного слова, определил основные направления развития белорусской литературы, поднял ее до уровня развитых литератур мира. Даже если бы Якуб Колас не писал своих знаменитых поэм и прозаических произведений, народным песняром его можно бы назвать за одну только лирику. Именно в ней поэт показал жизнь народа широко и полно.

Вершиной творчества Якуба Коласа является поэма «Новая зямля», которую и сам поэт считал своим главным произведением. В этой поэме показаны основные социальные противоречия конца XIX века, прославляется человек труда, его духовная красота, неодолимое стремление стать свободным хозяином на родной земле. Очень близко к «Новай зямлі» стоит поэма Коласа «Сымон-музыка». В ней поэт размышляет о народных истоках искусства, судьбе таланта из народа, духовном возрождении нации, поднимает важные философские, эстетические и психологические вопросы. Вместе с тем это самое лирическое произведение Якуба Коласа. Именно с поэмами «Новая зямля» и Сымон-музыка» Колас вошел в мировую литературу как «белорусский Гомер», создатель поэтического эпоса белорусов. Самым большим прозаическим произведением Якуба Коласа является трилогия «На ростанях», в которой писатель проявил себя крупным мастером художественной прозы. Согласно замыслу автора, трилогия являлась его мемуарным произведением о пережитом на переломном рубеже народной жизни.

Страницы биографии

Родился Якуб Колас (Мицкевич Константин Михайлович) 3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы Столбцовского района Минской области в семье лесника Михаила Казимировича Мицкевича.

В 1902 году окончил Несвижскую учительскую семинарию и начал учительствовать в Ганцевичском районе в деревне Люсино. К этому же времени относятся его первые литературные пробы. В 1906 году Якуб Колас принял участие в нелегальном учительском съезде, который проходил в деревне Николаевщина в Столбцовском районе. После этого он был уволен с должности учителя и два года находился в полулегальном положении. Работал в нелегальной школе для детей-белорусов. Публиковал рассказы и статьи, составил учебник на родном языке.

В 1908-1911 годах поэт отбывал наказание за участие в учительском съезде в минской тюрьме, где продолжал много писать. Стихотворения, написанные за решеткой, составили отдельный раздел первого сборника поэта «Песні жальбы». После освобождения из тюрьмы он вновь начал учительствовать, плодотворно занимался литературной деятельностью. В 1912 году Якуб Колас впервые встретился с Янкой Купалой. В начале Первой мировой войны Колас был призван на военную службу. В 1917 году направлен на Румынский фронт. Только в 1921 году при содействии белорусского Комиссариата просвещения поэт вернулся на родину. Публиковался в это время мало, но с увлечением работал над эпическими полотнами, в том числе над поэмами «Новая зямля» и «Сымон-музыка».

С возвращением на родину начался новый период жизни и творчества писателя. Он работал в Научно-терминологической комиссии Наркомпросвещения, в литературной комиссии по сбору устного народного творчества при Институте белорусской культуры. Занимался преподавательской деятельностью. В 1921 году опубликованы его аллегорические рассказы «Казкі жыцця», затем вышел сборник стихотворений «Водгулле».

В 1926 году к 20-летию творческой деятельности Якубу Коласу было присвоено звание народного поэта Беларуси. В 1928 году Инбелкульт преобразуется в Белорусскую академию наук. Колас становится академиком. В 1929 году поэт избирается вице-президентом академии наук.

В непростые 30-е годы Якуб Колас делал все возможное для развития белорусской культуры и литературы. В эти годы он написал свою знаменитую повесть «Дрыгва» — одно из наиболее популярных произведений того времени. С 1934 года — член Союза писателей СССР.

Во время Великой Отечественной войны Якуб Колас был далеко от Беларуси. Сначала жил в Клязьме, с августа 1941 года — в Узбекистане, но сердце поэта, его мысли, чувства всегда оставались с родиной. Период Великой Отечественной войны был очень сложным в жизни и творчестве песняра. Уже 24 июня 1941 года в газете «Правда» на белорусском языке было опубликовано его стихотворение «Шалёнага пса на ланцуг!», которое определило идейный пафос стихотворного творчества Якуба Коласа этого периода. Рядом с высокопатриотическими стихотворениями, памфлетами он создал произведения философские, пейзажные и даже интимно-лирические. Стихотворения, написанные Якубом Коласом за первые два года войны, составили сборник «Голас зямлі». В военные годы написаны и его поэмы «Суд у лесе», «Адплата», посвященные героической борьбе белорусских партизан с гитлеровскими захватчиками, а также большое количество публицистических статей.

В разрушенный Минск писатель вернулся в 1944 году. В этом же году он получил звание заслуженного деятеля науки Беларуси, а в 1946-м за стихотворения военных лет «Майскія дні», «Дарогай славы», «Родны шлях» и «Голас зямлі» Якубу Коласу присуждена Государственная премия СССР. После войны он закончил поэму «Рыбакова хата», за которую в 1949 году получил вторую Государственную премию СССР. Работал над завершением трилогии «На ростанях». Писал новые рассказы из цикла «Казкі жыцця», стихотворения и многочисленные публицистические статьи. В сатирических стихах, стихотворных фельетонах, баснях и других произведениях поэт показал себя мастером юмора, уходящего корнями в народную почву.

Якуб Колас — один из зачинателей белорусской детской прозы, автор произведений для детей: поэмы «Міхасёвы прыгоды», стихотворной сказки «Рак-вусач», сборников стихотворений «На рэчцы зімой», «Вершы для дзяцей», сборников рассказов «У старых дубах», «Раніца жыцця». Обработал ряд белорусских народных сказок.

Неотъемлемой частью литературного наследия Якуба Коласа являются драматургические произведения «Антось Лата», «Забастоўшчыкі», «Вайна вайне», «У пушчах Палесся», одноактные пьесы «На дарозе жыцця».

Плодотворно работал и в жанре перевода. Перевел на белорусский язык поэму «Полтава» А.Пушкина, отдельные произведения Т.Шевченко, П.Тычины, А.Мицкевича, Р.Тагора и других. Якуб Колас выступал также с публицистикой и литературной критикой: в 1957 году вышел сборник «Публіцыстычныя і крытычныя артыкулы», издавались его учебники «Другое чытанне для дзяцей беларусаў» и «Методыка роднае мовы».

Большой вклад народный поэт Беларуси внес в обогащение и нормирование белорусского литературного языка, развитие белорусского языковедения, прежде всего лексикографии. Как исследователь он много сделал, подготавливая и редактируя академические словари. Был одним из редакторов русско-белорусского словаря. Всю свою жизнь писатель-патриот боролся за высокий ранг родного языка в Беларуси. Якуб Колас — академик, заслуженный деятель науки Беларуси.

Умер Якуб Колас 13 августа 1956 года. Похоронен на Военном кладбище в Минске.

Память о песняре

Творчество Якуба Коласа оказало большое влияние на дальнейшее развитие всей белорусской литературы. В самых разных отраслях культуры — театре, кино, музыке, изобразительном искусстве появились произведения, связанные с жизнью и творческой деятельностью песняра. Богатую сценическую жизнь имеют не только его драматические произведения, но и пьесы, поставленные по поэмам, рассказам, повестям и трилогии писателя. По «Дрыгве» Якуба Коласа создана одна из первых белорусских национальных опер «У пушчах Палесся» (композитор Анатолий Богатырев). Юрием Семеняко написана опера «Новая зямля» по одноименной поэме песняра.

Белорусские композиторы сочиняли свои произведения на слова Якуба Коласа. В белорусском кино сняты фильмы по произведениям Якуба Коласа. Жизнь и творчество писателя положены в основу документальных фильмов «Народный поэт», «Якуб Колас», «Дядька Якуб». Творчество Коласа вдохновляло мастеров живописи, графики и скульптуры.

Произведения Якуба Коласа неоднократно переводились на иностранные языки.

В Беларуси свято чтут память народного песняра. В 1959 году в Минске открыт Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа. На его родине в Столбцовском районе музеефицированы мемориальные усадьбы — Акинчицы, Смольня, Альбуть, Ласток, создан Коласовский заказник в Столбцовском районе. Имя народного поэта присвоено Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси, Национальному академическому драматическому театру в Витебске. Также имя Якуба Коласа носят многие учреждения, площади, улицы и скверы республики. В Минске на площади его имени возвышается бронзовый монумент поэта.

За произведения современной прозы, работы в области литературоведения и критики в Беларуси присуждается Государственная премия имени Якуба Коласа.

Регулярно проходят посвященные творчеству Якуба Коласа международные научные конференции. 100-летний юбилей белорусского поэта по решению ЮНЕСКО отмечался в международном масштабе.

Интересные факты

Сборник стихов Якуба Коласа побывал в космосе, его брал с собой в полет в 1975 году первый белорусский космонавт Петр Климук. Размер издания — 8,5х7 см, книга была выпущена в 1972 году к 90-летию со дня рождения песняра. В октябре 1975-го Петр Климук подарил «звездный» томик Даниилу Мицкевичу — сыну Якуба Коласа. В 2014 году это издание вошло в экспозицию «Звездное небо» народного художника Беларуси Ивана Миско в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа.

В июле 2015 года в Пинске на колокольне храма святой великомученицы Варвары открылась мемориальная доска в память о венчании Якуба Коласа и Марии Каменской. В торжественной церемонии приняли участие невестка Якуба Коласа Алевтина Тимофеевна Мицкевич и две его внучки — Вера Даниловна и Мария Михайловна. Место венчания Марии Каменской и белорусского песняра долгое время оставалось неизвестным широкому кругу общественности. Не знали, где состоялось церковное таинство, и родственники литератора. Раскрыть тайну помог случай. В одном из своих интервью архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан обмолвился, что в пинском храме в метрической книге сохранилась запись о заключении брака между Константином Михайловичем и Марией Дмитриевной. В Пинске Якуб Колас провел три года: с 1912-го по 1915-й. Женился 3 июня 1913 года. В городе на Пине родился первый сын Якуба Коласа — Данила. Именно Пинщина вдохновила песняра написать трилогию «На ростанях». В Пинске также есть памятная доска на бывшем доме, в котором проживал Якуб Колас, когда работал здесь преподавателем.

Потомки Якуба Коласа по женской линии не меняют фамилию Мицкевич, выходя замуж. Такая традиция — дань памяти предку.

Мероприятия в честь юбилейной даты

22 сентября в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи открылась республиканская выставка-конкурс детского творчества «Под небом синим», посвященная 140-летию со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Коласа.

В Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа 29 сентября прошла презентации книги «Табой я жыў, табой жыву…», посвященная супруге классика Марии Каменской. Издание содержит воспоминания близких, родственников, фрагменты переписки, документы и посвящения, а также уникальные фотоматериалы. Составительницы книги — внучка Якуба Коласа, исследовательница творчества писателя Вера Мицкевич и главный хранитель фондов Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа правнучка классика Василина Мицкевич.

11 октября открылась выставка, приуроченная к юбилею Якуба Коласа и Янки Купала, в стамбульском Университете Айдын. В мероприятии, состоявшемся по инициативе Генконсульства Беларуси и при содействии одноименных белорусских литературных музеев, приняли участие белорусская диаспора, представители консульского корпуса, актив университета.

3 ноября в БГУ впервые пройдет флешмоб беспрерывного чтения произведений Якуба Коласа. Акция «Коласаўскі марафон. Новая зямля. На стрыме» направлена на популяризацию белорусской культуры, сохранение и развитие литературных национальных традиций. Особенностью флешмоба станет его онлайн-трансляция на YouTube-канале.

3 ноября в Белорусской государственной филармонии состоится праздничный концерт к 140-летию со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. Национальный академический народный оркестр им.И.Жиновича и Государственный камерный хор подготовили праздничную программу, посвященную великим современникам. Прозвучат произведения Алексея Туренкова, Игоря Лученка, Владимира Мулявина, Олега Молчана, Валерия Иванова, Елены Атрашкевич и других известных отечественных композиторов, вдохновленных поэтическими текстами Коласа и Купалы.

Кинематографисты из Беларуси и Узбекистана решили снять совместный документальный фильм «Якуб Колас. Книга ташкентского бытия». Съемки картины пройдут как в Беларуси, так и в Узбекистане. Как рассказал генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, в этом году на фестивале «Лістапад» будет представлен проект картины. «Будет использовано много хроникального материала. Автор сценария Владимир Мороз нашел интересные страницы истории нашего знаменитого земляка. Кроме того, мы решили подключить родных и близких Якуба Коласа, которые будут принимать участие в съемках, вместе с нами проводить их в Узбекистане», — отметил гендиректор киностудии.

БЕЛТА