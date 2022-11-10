До конца года в Буда-Кошелевском отремонтируют 5 участков сельских дорог

Дорожники ДРСУ-184 приступили к текущему ремонту периферийных участков местных дорог. Буквально на этой неделе они занялись обновлением грунтовых дорог в поселках Восход и Светлый Губичского сельсовета. Так, полкилометра дороги от трассы М-5 до поселка Восход уже переведен в категорию «гравийный». В разгаре работы по ремонту километрового участка дороги в поселке Светлый. Чтобы восстановить дороги, работники ДРСУ-184 полностью заменили основание, сняв грунт и заново отсыпав песок. Верхний слой закрепили виброкатком и отсыпали щебеночно-песчаной смесью, которую снова отгрейдировали и утрамбовали виброкатком. Для восстановления подъездной дороги к п. Восход было отсыпано 110 тонн песка и 595 тонн щебеночно-песчаной смеси, на участок дороги в п. Светлый пошло 110 тонн песка и 785 тонн щебеночно-песчаной смеси.

До конца 2022 года специалистам предприятия предстоит привести в порядок еще 3 участка сельских дорог: подъезд к п. Осов Кривского сельсовета с трассы М-5 протяженностью 800 м; участок дороги протяженностью 900 м. от Коммунара к поселку Темный Осов; подъезд к кладбищу д. Заречье Кошелевского сельсовета от автодороги Буда-Кошелево-Селец протяженностью 2,1 км. Все они будут отсыпаны щебеночно-песчаной смесью.

Финансируется ремонт дорог из областного и республиканского бюджетов. Приблизительная стоимость составляет Br352 тыс.