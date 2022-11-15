Случаи столкновения автотранспорта с дикими животными на дорогах – явление, к сожалению, нередкое. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными (лось, олень, кабан, косуля) могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей и пассажиров.

Животные выходят на автодороги по различным причинам, чаще всего – направляясь к местам кормежки и обратно, к месту отдыха, некоторых животных привлекает разбросанная дорожными службами солевая смесь; многие дикие птицы собирают на дорогах мелкие камешки, необходимые для пищеварения, иногда дикие животные выходят на асфальт просто погреться и обсохнуть от росы, нередко дикие животные выбегают на автодороги при преследовании их хищниками или охотничьими собаками.

В большинстве случаев столкновения можно избежать. Обычно дикое животное воспринимает движущийся автомобиль как хищника, пытающегося отрезать пути отступления, поэтому в последний момент бросается через дорогу, чтобы «выскочить из окружения». Однако адекватно оценить скорость автомобиля животное не в состоянии, в результате на полном ходу может произойти столкновение.

Если животное появилось на автодороге внезапно и избежать столкновения не удалось, либо вы обнаружили погибшее или травмированное дикое животное нормированных видов (зубр, лось, олень благородный, кабан, косуля европейская, глухарь, тетерев, бобр речной, выдра речная), необходимо знать, что согласно законодательства запрещается самовольно добывать их, разделывать или перевозить их туши, использовать продукцию (мясо, шкуру, рога и другое). Если при столкновении с животным нормированных видов ваш автомобиль не пострадал или получил незначительные повреждения, но вы видите, что животное погибло, либо травмировано, необходимо сообщить о происшествии ДПС ГАИ, пользователю охотничьих угодий (если он вам известен), или на телефон «горячей линии» Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Не следует забирать сбитое или обнаруженное дикое животное, поскольку при обнаружении в вашем автомобиле будет расценено как нахождение с добытой продукцией охоты, что, согласно Правилам, приравнивается к охоте.

Еще раз напоминаем — забирать раненых или погибших в ДТП животных, разделывать их туши запрещено. За это предусмотрена ответственность – вплоть до уголовной.

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2 76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ.