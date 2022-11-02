Мнением о предстоящем Законе «О Всебелорусском народном собрании» поделилась председатель Октябрьского сельисполкома, Совета депутатов Анна СТАСЕВА:

– Законопроект «О Всебелорусском народном собрании» – не первый документ, который выносится на всенародное обсуждение. Подобная практика прекрасно себя зарекомендовала, ведь так были выработаны важнейшие конституционные нормы. Считаю это правильным решением – дать каждому гражданину высказать свое мнение и поделиться предложениями.

Важным пунктом закона является то, что состав ВНС будет формироваться из делегатов от всех регионов Беларуси и из разных слоев общества. Так, жители нашей страны будут понимать, что мнение каждого представителя общественности несет свою ценность.

Подытожив, можно с уверенностью сказать, что Закон о Всебелорусском народном собрании будет способствовать формированию у граждан интереса к судьбе своего государства и чувства патриотизма.