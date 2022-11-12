Сегодня филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» – одно из самых успешных и динамично развивающихся агропромышленных хозяйств района, которое специализируется на производстве молока и мяса, выращивании зерновых и зернобобовых. Все это благодаря стараниям и добросовестному отношению к общему делу каждого работника. О настоящих профессионалах и поводах для гордости читайте в нашем материале.

В последние годы филиал «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод» лидирует по наращиванию производства молочной продукции в районе. Одними из слагаемых успеха сельхозпредприятия в этом направлении стали высокопродуктивное стадо и качественные корма. Какими еще успехами может похвастаться филиал, хорошо знает главный экономист Светлана Алексейкова.

Достоверность

в расчетах – одна из составляющих экономики

хозяйства



В этом твердо убеждена наша героиня, специалист со стажем, которая на протяжении 8 лет возглавляет экономический отдел сельхозпредприятия. Как признается Светлана Владимировна, цифры и расчеты – это ее стихия. Видимо, дают знать о себе гены, ведь в свое время ее дедушка работал бухгалтером на одном из заводов в Киеве, а потом в сельхозотрасли. Да и мама имела непосредственное отношение к бухгалтерии. Поэтому выбор профессионального пути для Светланы Алексейковой был вполне осознанным.

– Считаю, что экономика имеет первостепенное значение в жизни каждого коллектива. Она дает возможность оценить экономическую ситуацию предприятия и рассчитать эффективность различных путей улучшения его финансового состояния, – отмечает Светлана Владимировна.

По словам специалиста, из года в год хозяйство наращивает производство, но все это не было бы возможным без сплоченного коллектива. Сегодня здесь трудятся 144 человека, вносящих свою весомую лепту в успешную работу филиала. Так, в текущем году произведено 5067 тонн молока, а это на 7,6% больше уровня прошлого года. Продукция выращивания КРС увеличилась на 22,8%, что составляет 337 тонн. Реализовано государству молока в физическом весе 4743 тонны, что больше уровня минувшего года на 8,1%. Следует отметить, что 99,9% молоко идет сортом «экстра».

Реализация КРС на мясопереработку составляет 221 тонну, что на 16,8% больше прошлогоднего уровня. За 9 месяцев текущего года выручка от реализации продукции составила 7330 тыс. руб., из которой 4902 тыс. руб. (66,9%) – выручка от реализации молока. Рентабельность от его реализации – 17%. Прибыль от реализации продукции составила 352 тыс. руб., чистая прибыль – 732 тыс. руб. На 16,6% выросла средняя заработная плата и составила 1113,7 руб.

В нынешнем году хозяйство получило 6085 тонн зерна при средней урожайности 40,6 ц/га, что больше прошлогоднего на 14,4%. Радует и кукуруза, которой планируется получить в 2,5 раза больше, чем в минувшем году. Хорошие результаты и в кормозаготовке. На 1 ноября заготовлено всех видов кормов 7946 тонн кормовых единиц. В том числе кормов из трав 6544 тонны кормовых единиц, что в расчете на 1 условную голову составляет 29,5 ц.к.ед.

Как отмечает Светлана Алексейкова, успех хозяйства кроется в неукоснительном соблюдении технологических цепочек как в животноводстве, так и в растениеводстве, а также в добросовестном отношении коллектива к общему делу.

Чтобы земля плодоносила,

к ней нужно относиться

по-хозяйски



Этой незыблемой истиной руководствуется главный агроном хозяйства Екатерина Вишнякова. За три года работы в филиале женщина зарекомендовала себя как грамотный и ответственный специалист.

– Сама я родом из сельской местности, поэтому и профессию выбирала для себя «земную», ту, которая мне близка по духу. А за 15 лет работы в сельхозотрасли лишь убедилась, что с выбором не ошиблась. Большую часть рабочего времени мне приходится проводить непосредственно на полях, контролируя все технологические процессы. Ведь только так можно быть уверенным, что все цепочки будут соблюдены, а работа выполнена на должном уровне, – рассказывает Екатерина Викторовна. – В этом году старания аграриев оправдались, и мы получили хороший урожай. К слову, и кормами хозяйство обеспечено сполна. В рационе буренок: сенаж, силос и концентраты. Как показывает практика, такой баланс и аппетит у них вызывает, и молоко делает вкусным. Понятно, что рассчитывать на увеличение надоев без сильной кормовой базы бессмысленно. Так что о своем поголовье мы позаботились.

Сейчас у главного агронома работы тоже хватает, ведь уже сегодня закладываются основы будущего урожая.

Высокопродуктивное и здоровое стадо – залог успешного функционирования животноводства



Поголовье КРС в хозяйстве насчитывает 2864 головы, в том числе дойного стада – 1100. Средний удой на корову здесь самый высокий в районе и составляет 4748 кг. Главный молочный секрет кроется в соблюдении техрегламента содержания и кормления животных по возрастным группам, осеменения и выполнения всех ветеринарных требований, а также в природном потенциале животных. Все это находится под пристальным контролем главного ветеринарного врача Юрия Максименко. И хотя в хозяйстве он человек относительно новый (трудится два года), но уже сумел выстроить четкую схему работы с поголовьем.

– Лечить животных, ухаживать и заботиться о них – это моя стихия. После окончания Горецкой сельхозакадемии шесть лет трудился в РСУП «Гомельгосплемпредприятие», откуда и пришел на работу в филиал. Мне нравится быть непосредственным участником всех процессов, происходящих на ферме. Считаю, что опытным специалистом можно стать только тогда, когда сам с головой погрузишься в то, что происходит вокруг, – делится Юрий Александрович.

Как признается наш герой, профессия ветеринарного врача, наверное, одна из немногих, от которой получаешь удовольствие и каждое утро идешь к животным с хорошим настроением, хотя обязанностей у главного ветврача немало. Но наибольшее удовлетворение он испытывает от результатов своего труда и совместных усилий коллектива, ведь от производства и реализации мясо-молочной продукции зависит и благосостояние работников предприятия.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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