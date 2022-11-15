Проект закона «Об изменении кодексов», предусматривающий комплексную корректировку Гражданского кодекса, находится в Палате представителей, принят в первом чтении и уже готовится ко второму. За это время он претерпел множество изменений. О новациях законопроекта корреспонденту БелТА рассказал заместитель председателя Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Александр Омельянюк.

«Только в Постоянной комиссии по законодательству состоялось более 10 заседаний рабочих групп с участием представителей научного сообщества, суда, прокуратуры, адвокатуры, нотариата, юридической общественности и бизнеса по обсуждению высказанных по законопроекту замечаний и предложений. Таким образом, обеспечивается проработка всех поступивших предложений как с научной, так и с практической точек зрения. При этом необходимо отметить, что работа над проектом продолжается. Обновленный проект Гражданского кодекса планируется рассмотреть на девятой сессии Палаты представителей», — рассказал Александр Омельянюк.

По его словам, с учетом правоприменительной практики законопроектом вносятся изменения в статьи Гражданского кодекса, регламентирующие вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности, в том числе порядка регистрации, реорганизации и ликвидации юридических лиц. «Так, юридические лица некоторых организационно-правовых форм смогут действовать на основании типового устава, утвержденного правительством. Это изменение позволит упростить и ускорить процедуру регистрации субъектов хозяйствования, а также исключить использование устаревших форм уставов, не соответствующих законодательству. Кроме того, предлагается исключить необходимость указания в учредительных документах предмета деятельности юридического лица, — отметил парламентарий. — В проекте Гражданского кодекса появилась возможность признания государственной регистрации юридического лица недействительной. Изменения коснулись реорганизации и ликвидации юридического лица, скорректированы нормативные предписания об урегулировании неплатежеспособности. В проекте кодекса уточняется правовое регулирование деятельности общественных объединений и религиозных организаций, закрепляются некоторые организационно-правовые формы некоммерческих организаций — садоводческих товариществ, товариществ собственников».

Предлагается разрешать деятельность иностранных юридических лиц в Беларуси только при условии создания ими филиалов. А вот предпринимательская деятельность иностранных фирм в стране через представительства по обновленному кодексу не разрешается, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами.

«Законопроектом предусматривается закрепление уже используемых в рамках Декрета Президента от 21 декабря 2017 года №8 «О развитии цифровой экономики» таких гражданско-правовых институтов, как опцион на заключение договора, опционный договор, договор счета эскроу, конвертируемый заем, заверения в обстоятельствах. Общественные отношения, складывающиеся по поводу исполнения обязательств, тоже подлежат корректировке в рамках законопроекта. Вводится институт межкредиторского соглашения, который позволит кредиторам договориться о порядке удовлетворения их требований, отличном от законного (по общему правилу это календарная очередность), например о непропорциональности распределения исполнения. Меняется правило о сроках исполнения обязательств, не предусматривающих сроков их исполнения и не содержащих условий, позволяющих определить этот срок. Планируется распространение на такие обязательства общего правила семи дней», — уточнил Александр Омельянюк.

Договорные отношения будут регулироваться по-новому. Так, в проекте Гражданского кодекса изменен подход к соотношению норм договора и законодательства в случае принятия нормативного правового акта, устанавливающего обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые действовали при заключении договора, что позволит обеспечить большую стабильность условий заключаемых гражданско-правовых договоров, а в целом и всего гражданского оборота. Предлагается внесение положений, регламентирующих односторонний отказ от договора.

В проекте закона содержится также ряд изменений, касающихся общественных отношений, затрагивающих интересы физических лиц. «В новом Гражданском кодексе предусматривается регулирование вопросов охраны изображения гражданина. Предлагается также более полно реализовать конституционную норму об охране частной жизни. Согласно проекту обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых он запечатлен) будут возможны только с согласия этого гражданина. Исключение, например, составят случаи, когда изображения сделаны в общественных местах и не являются основным объектом использования», — подчеркнул депутат.

«В проекте Гражданского кодекса изменены подходы в получении согласия законных представителей на совершение сделок несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. В действующей редакции кодекса говорится о необходимости получения несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет письменного согласия своих законных представителей на совершение сделки. При этом на практике возникает вопрос: такое согласие должно быть предоставлено обоими законными представителями либо хотя бы одним из них? Нововведения предполагают, что достаточно будет согласия одного представителя, — рассказал Александр Омельянюк. — Согласно проекту закона несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет смогут самостоятельно, без согласия своих законных представителей, обращаться в банки с целью совершения валютно-обменных операций, размещения денежных средств во вклады, открытия счетов, получения банковских карточек. В современных реалиях подобные вопросы на практике возникают все чаще, поэтому внесение таких поправок в законодательство назрело».

Гражданский кодекс дополняется указанием, что несовершеннолетние, достигшие 16 лет, вправе с письменного согласия одного из законных представителей зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, осуществлять ремесленную деятельность, создавать юридические лица.

В практику будет введен институт безотзывной доверенности с закреплением возможности ограничений ее применения в случаях, предусмотренных законодательными актами. Такая доверенность может быть выдана только в отношении обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, должна быть нотариально удостоверена и содержать прямое указание на ограничение возможности ее отмены.

Предполагаются и другие изменения в Гражданский кодекс. В частности, в статьи, регламентирующие наследование, с учетом вопросов, возникающих в нотариальной практике при ведении наследственных дел. Исключается двойная ответственность (в виде одновременной уплаты процентов и неустойки) за неисполнение денежного обязательства; уточнение правового регулирования вопросов возмещения вреда, в том числе морального вреда. Совершенствуются положения о форме сделок, последствиях ее несоблюдения, а также об определении момента заключения сделок. Совершенствуются нормы, определяющие основы правового режима объектов интеллектуальной собственности и порядка распоряжения исключительным правом.

«В целом изменения, содержащиеся в проекте закона «Об изменении кодексов», направлены на упрощение порядка организации и ведения хозяйственной (экономической) деятельности, на однозначное восприятие норм Гражданского кодекса, исключение двойного толкования. Законопроектом предлагается соответствующие изменения внести также в Банковский и Трудовой кодексы Республики Беларусь», — констатировал Александр Омельянюк.