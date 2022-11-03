В преддверии годовщины Октябрьской революции, которая отмечается 7 ноября, в историко-краеведческом музее в Буда-Кошелеве состоялась диалоговая площадка «Октябрьская революция 1917 года: уроки, оценка и наследие для современного общества».

В обсуждении приняли участие начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Анна Василенко, директор Буда-Кошелевского историко-культурного центра Светлана Авсянникова, исполняющий обязанности председателя районного совета ветеранов Мария Майсейкова, учащиеся школ райцентра и члены совета ветеранов.

Для участников диалоговой площадки выступили первый секретарь райкома Коммунистической партии Беларуси Владимир Азарушкин, первый секретарь РК ОО БРСМ Максим Ляпко, учитель истории средней школы №1 райцентра Виктория Тиличенко и солистка Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца», обладательница почетного звания «Дитя мира» Мария Кабаева.

Главной темой диалоговой площадки стала роль Октябрьской революции в становлении белорусского государства и жизни общества. Так, по словам Владимира Азарушкина, благодаря событиям революции образование и медицина стали бесплатными для всех слоев населения, а в школах начали появляться уроки белорусского языка. Виктория Тиличенко пополнила коллекцию музея новыми экспонатами – денежными купюрами советского времени.

На встрече обсудили и вытекающие из идей патриотизма современные общественно-политические формирования. Это Белорусский республиканский союз молодежи, Коммунистическая партия Беларуси и Лига коммунистической молодежи.

В завершении выступила Мария Кабаева, презентовав свою общественную и культурную деятельность, а также работу Заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь образцового ансамбля танца «Мілавіца». Мария призвала ребят не оставаться равнодушными к судьбе своей страны и активно участвовать в жизни района.

Организатором мероприятия выступил историко-культурный центр Буда-Кошелевского района.

Алина ЮРИНСКАЯ

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