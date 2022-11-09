Выездное заседание прошло на базе ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз». Провела мероприятие председатель районного Совета депутатов Наталья Киселева. Участие в нем приняли начальник отдела организационно-кадровой работы райисполкома Артем Гришай, председатели сельских исполнительных комитетов и сельских Советов депутатов, лидеры и активисты РО ОО «БРСМ», руководители и члены Молодежного совета при районном Совете депутатов.

Старт выездному заседанию был дан с посещения Буда-Кошелевского опытно-производственного лесничества. Директор ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз» Сергей Лозко рассказал участникам мероприятия об основных направлениях работы лесхоза по лесопользованию и лесовосстановлению, охране и защите леса, промышленной деятельности. Сергей Николаевич акцентировал внимание присутствующих на том, что сегодня лесная отрасль активно развивается. Ведь лес по праву называют нашим зеленым богатством, за которым необходимо пристально следить и прирастать. Безусловно, все это невозможно без людей, которые решили посвятить свою жизнь работе в лесной отрасли. Именно их заботливыми руками из маленьких семян в питомниках произрастают ростки деревьев, взращиваются и в дальнейшем высаживаются в лесах. Без представителей рабочих профессий невозможно представить и заготовку леса. Именно поэтому так важно привлекать в отрасль тех, кто не боится трудиться, кто будет болеть душой за общее дело.

У участников выездного заседания была прекрасная возможность воочию убедиться, в каких условиях работают лесоводы, как функционирует автоматизированная система мониторинга за лесами и налажена работа пожарно-химической станции, какая техника находится на вооружении лесхоза.

Одним из ярких моментов мероприятия стало посещение Чеботовичского лесничества, где была продемонстрирована работа трелевочной лесозаготовительной машины-харвестера, которая заменяет собой три-четыре бригады вальщиков.

Не менее живой интерес вызвала организация работы лесопитомника. Его начальник Ольга Горбачевская рассказала и показала присутствующим, как из крошечных семян на свет появляются маленькие деревца, какая работа проводится, прежде чем они будут высажены в лесах.

Подводя итоги мероприятия, его участники сошлись во мнении, что такие встречи, безусловно, очень нужны. У активных представителей молодежи есть возможность на конкретных примерах увидеть, что в районе делается с целью повышения имиджа, актуальности и престижности рабочих профессий. Буда-Кошелевский лесхоз – это именно то место, где для работников созданы достойные условия. Благодаря чему, лесное хозяйство района достигает высоких показателей.

Ольга ЧЕРНЯКОВА

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