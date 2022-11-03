Буда-Кошелевский районный отдел по ЧС предлагает выпускникам школ принять участие в отборе для поступления в Университет гражданской защиты МЧС Республики Беларусь.

Набор производится на следующие специальности: «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» с присвоением квалификации «Инженер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (очная (дневная) форма получения образования (конкурс проводится среди юношей) и заочная форма получения образования);

«ПОЖАРНАЯ И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» с присвоением квалификации «Инженер по пожарной и промышленной безопасности» (очная (дневная) форма получения образования (раздельный конкурс проводится между юношами и девушками) и заочная форма получения образования).

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ В ФОРМЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ: по белорусскому или русскому языку (на выбор), а также по двум предметам профильного испытания: математике и физике.

Срок обучения — 4 года. Время учебы засчитывается в стаж службы. Курсант, зачисленные в университет, освобождения от службы в армии и зачисляются в кадры МЧС. По окончании учебы выпускникам присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы», для дальнейшего прохождения службы они направляются в органы и подразделения по ЧС РБ.

По всем вопросам вам необходимо обратиться в районный отдел по чрезвычайным ситуациям по месту жительства, по телефону 4-38-14 или 4-31-17.