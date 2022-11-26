По требованию Комитета государственного контроля за грубые нарушения законодательства приостановлена деятельность торговых объектов в Витебске, Пинске, Бобруйске и Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

Многочисленные нарушения законодательства установлены при проверке магазина «Красная цена» ООО «Эль Койот» в Пинске. В магазине отсутствовали документы, подтверждающие приобретение находившихся в продаже товаров (одежда, обувь и др.), а также документы, подтверждающие соответствие товаров установленным требованиям по качеству и безопасности. Кроме того, не были произведены экономические расчеты на установление розничных цен. На ряде товаров размещалась недостоверная информация. В торговом объекте также выявлены факты сокрытия выручки и выплаты зарплаты в конвертах.

С 24 ноября приостановлена деятельность магазина «Микс» ООО «Ренлисторг» в Бобруйске. В нем реализовывалось более 27 кг продовольственных товаров без маркировки, с истекшими сроками годности, с признаками порчи. Кроме того, не соблюдался ассортиментный перечень товаров, нарушались правила торговли, санитарные нормы и правила. В частности, на отдельные товары отсутствовали ценники.

Сегодня за невыполнение рекомендаций Комитета госконтроля и не устранение в добровольном порядке нарушений приостановлена работа магазина в д. Малиновка Минского района. Еще в октябре здесь выявлены грубые нарушения законодательства о торговле. Были выданы рекомендации по устранению нарушений. Собственник магазина отчитался в областной КГК об их устранении. Но повторный мониторинг показал обратное. В целях защиты прав потребителей вынесено предписание о приостановлении деятельности торгового объекта.

В Витебске в связи с реализацией некачественной продукции, представляющей угрозу здоровью граждан, приостановлена работа магазина «Светофор». Здесь в реализации находились некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых была меньше заявленной в маркировке. Качество консервов из мяса птицы тоже вызывает сомнение. К слову, в марте деятельность магазина уже приостанавливалась за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

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