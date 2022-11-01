Гомельским городским отделом Следственного комитета устанавливаются обстоятельства хищения денежных средств с карт-счета 66-летнего пенсионера.

По данным следствия, днем 26 октября жителю Гомеля позвонили с неизвестного номера на кнопочный мобильный телефон, не имеющий доступа к интернету. Собеседник предложил ему оформить новую банковскую карточку с «двойным уровнем защиты». Пенсионер решил воспользоваться заманчивой услугой ввиду наличия у него крупного банковского вклада. После завершения разговора потерпевшему позвонила «сотрудница банка Светлана». Во время беседы на его телефон стали приходить СМС с кодами, которые он передал женщине.

Вечером мужчина получил сообщение о блокировке его карт-счета. На следующий день пенсионер приехал в банк и узнал, что с его валютного вклада похищено более 28 тысяч долларов, сообщает официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова.

По данному факту Гомельским ГОСК возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.212 (хищение имущества путем модификации компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Расследование уголовного дела продолжается.

Следователи Гомельской области настоятельно рекомендуют гражданам избегать дистанционного совершения каких-либо финансовых операций по указанию незнакомых лиц, в том числе представляющихся работниками банков, торговых площадок, правоохранительных органов.

Источник: http://gp.by

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