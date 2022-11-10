В аэропорту Пекина 9 ноября посольство Беларуси при участии Чрезвычайного и Полномочного Посла в Китае Юрия Сенько приняло груз гуманитарной помощи от правительства КНР. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Китае.

Гуманитарный груз включает 2 млн доз вакцины против новой коронавирусной инфекции производства корпорации «Синофарм» (Vero Cell) и 2 млн одноразовых шприцев.

Договоренность о передаче белорусской стороне 2 млн доз вакцины была достигнута в ходе встречи Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и Председателя КНР Си Цзиньпина 15 сентября 2022 года в Самарканде в рамках мероприятий заседания Совета глав государств — членов ШОС.

Доставка груза планируется самолетом белорусской авиакомпании 10-11 ноября.

Всего в 2021-2022 годах с учетом этой партии Китай передал Беларуси в качестве гуманитарной помощи около 5 млн доз вакцины, еще более 4,6 млн доз белорусская сторона закупила самостоятельно.

БелТА