Комитет государственного контроля Гомельской области продолжает контроль за выполнением Директивы Президента Республики Беларусь от 06.10.2022 № 10 «О недопустимости роста цен». Установлено, что в одной из частных клиник г. Гомеля завышались предельные максимальные тарифы на ортопедические и зуботехнические услуги, регулируемые государством.

К примеру, в 2021-2022 гг. тарифы на отдельные виды стоматологических услуг были завышены в 1,4 – 1,8 раза (вместо 2,23 руб. применялась расценка 4,11 руб. и т.д.), в октябре т.г. стоимость спирта этилового завышалась в 100 раз, в результате пациентами клиники излишне оплачено более 780 руб.

В ходе мониторинга цены приведены в соответствие.

Комитетом начат административный процесс в отношении виновных лиц. Согласно действующему законодательству, за нарушение порядка ценообразования предусмотрен штраф в двукратном размере необоснованно полученной выручки.