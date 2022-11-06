С пользой задействовать все имеющиеся в районе площади – задача, над которой местная власть работает постоянно. И результаты этой работы налицо: на Будакошелевщине за истекший период 2022 года в оборот вовлечены 68 объектов неиспользуемого имущества. Это говорит об эффективности прилагаемых усилий по продаже, сдаче в аренду или сносе пустующих помещений.

Как рассказали «Авангарду» в отделе экономики Буда-Кошелевского райисполкома, 2022 год можно с уверенностью назвать результативным в этом отношении. В районе немало положительных примеров вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества, им мы посвятим целый цикл публикаций. Сегодня расскажем о некоторых из них, реализуемых в городской черте.

Каждому будакошелевцу хорошо знакомы бывшее здание общежития «Амипака» и ресторана «Березка» на ул. Ленина. Оба объекта передавали в собственность под инвест-проекты, но они так и не были реализованы. В результате добротные помещения долгое время пустовали, ветшая и наводя тоску и уныние на прохожих, пока не появились настоящие хозяева. Так, год назад на первом объекте развернулись ремонтные работы. Фасад, полы, стены, потолки, лестница – новый хозяин преобразил здание и снаружи, и внутри. В октябре оно уже введено в эксплуатацию. Осталось установить двери, привести в порядок и благоустроить территорию внутреннего двора. Со следующего года собственник планирует сдавать отдельные помещения в аренду под офисы, магазины и бьюти-салоны. Правое крыло на первом этаже отведено под кофейню. На втором объекте проводятся ремонтно-восстановительные работы. Уже заменены крыша, коммуникации, произведен ремонт в помещениях, которые владелец планирует сдавать в аренду.

В сентябре нынешнего года новый собственник появился у кафе «Молодежное» и бывшего производственного участка КБО на ул. 50 лет Октября. Местные жители наверняка помнят, как в разное время на месте второго объекта размещались база по производству железобетонных заборов и колец, магазин ритуальных услуг, компьютерный клуб и ветстанция. Здесь же на протяжении 10 лет арендовал помещения и нынешний владелец. ОДО «Агротехкомплект», принадлежащее местному бизнесмену, специализируется на грузоперевозках и предоставлении в аренду сельскохозяйственной техники. Первым делом собственник навел порядок на территории и приступил к замене кровли. В дальнейшем он планирует сдавать отремонтированные помещения в аренду, не исключает варианты открытия магазина автозапчастей и бесконтактной автомойки. В кафе «Молодежное» новый владелец не стал увольнять прежний персонал кафе – все 4 человека остались на своих рабочих местах и уже готовят обеды для работников филиала «Морозовичи-Агро» ОАО «Гомельский химический завод». Пока предприниматель ограничился ремонтом кровли – в банкетном зале срочно требовалось остановить течь, а вот о планах поменять прежнюю концепцию, название заведения и вывеску ничего сказано не было. А жаль, ребрендинг «молодежке» не помешал бы.

К слову, у этого частного предприятия уже есть успешный опыт приобретения и введения в хозоборот неиспользуемых объектов. Так, 3 года назад ему была продана производственная база «Амипака» с объектами недвижимости, что по ул. Прищепы. Новый хозяин на сегодняшний день эффективно использует ее для развития бизнеса.

Здесь оборудованы лесопилка и транспортный участок, приведены в порядок ограждение и прилегающая территория.

Здание и территорию бывшей автобазы Буда-Кошелевского райпо, которые не использовались с 2019 года, в октябре приобрело в собственность ООО «НПГ Мариленд-Бел». Пока новый собственник занимается благоустройством прилегающей территории. Само же предприятие не новое, было открыто в январе 2020 года, специализируется на изготовлении гибких нержавеющих гофрированных элементов для трубопроводов различного предназначения. Три года назад общество с ограниченной ответственностью инвестировало в пустующие площади бывшей райбазы, создав порядка 20 рабочих мест.

На рынке, который располагается вблизи городской котельной, также выкупил магазин и заготовительный комплекс местный бизнесмен из ООО «ПолимерБелПлюс» в августе 2022 года.

У здания бывшего кондитерского цеха по ул. Головачева, в последнее время принадлежащего СП «АМИПАК»-ОАО, тоже новый владелец. На площадях объекта, проданного в июле 2021 года, ЧУП «МАФ-Недвижимость» планирует открыть магазин розничной торговли «Светофор».

Сразу три владельца появились у бывшего административного здания райпо на ул. Мичурина, которое не использовалось с марта текущего года. Так, первый этаж разделили между собой два собственника: индивидуальный предприниматель Талыка И.С. планирует в первом полугодии 2023 года открыть магазин «Копеечка», а индивидуальный предприниматель Боженков В.А., как рассказали в отделе экономики, приобрел площади для сдачи в аренду и оборудования офисных помещений. На втором этаже здания разместится Буда-Кошелевское БТИ.

Как прокомментировал «Авангарду» заместитель председателя райисполкома Александр Ковалев, вовлечение выгодно и бизнесу, и государству, и жителям города: «Вместо пустующих зданий появляются ухоженные, полезные, функционирующие организации, где создаются рабочие места, которые приносят доход и предпринимателю, и в бюджет. В экономику района привлекаются инвестиции, благоустраиваются улицы города». Вместе с тем, как отметил Александр Викторович, возврат в собственность района и постановка на баланс ранее проданных либо переданных объектов по договорам, условия по которым приобретателями не выполнены, оптимизация в различных сферах деятельности вновь и вновь добавляют на рынок недвижимости неиспользуемые объекты. Ежегодно их перечень пересматривается и предпринимаются очередные меры по вовлечению в оборот.

Вся информация для потенциальных покупателей и инвесторов о неиспользуемом и неэффективно используемом имуществе района размещается и поддерживается в актуальном состоянии на сайте райисполкома в разделе «Инвестору» и «Имущественные отношения».

Оксана ДАШКЕВИЧ

Фото автора