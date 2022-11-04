Сегодня на базе средней школы №1 районный ФСК «Урожай» организовал открытый чемпионат города по стрельбе из пневматической винтовки, посвященный «Дню октябрьской революции».

Участие приняли представители 13 организаций города. Участникам предстояло сделать 5 контрольных выстрелов в цель на расстоянии 10 м. Победителей определяли по количеству очков.

По итогам соревнований, 3 место занял представитель гимназии райцентра Владислав Лесковский, 2 место присудил Виктор Шальнов, представляющий на соревнованиях Буда-Кошелевский опытный лесхоз. Победу одержал учащийся средней школы №1 Артем Некрашевич.

Алина ЮРИНСКАЯ

Фото автора