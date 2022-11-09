Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони и народ королевства с национальным праздником — Днем Независимости. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Самобытная история и богатые традиции Камбоджи являются надежной нерушимой основой ее независимости и благополучия, позволяют вашей стране уверенно двигаться избранным путем развития», — отметил глава государства.

Александр Лукашенко также подчеркнул: «Республика Беларусь высоко ценит неизменно хорошие отношения с Королевством Камбоджа и заинтересована в последовательном углублении двустороннего сотрудничества».

Учитывая успешный опыт взаимодействия двух государств в области машиностроения, Президент высказал надежду на расширение белорусско-камбоджийского партнерства через активизацию установленных и формирование новых торговых и гуманитарных связей.

БелТА