Беларусь и Россия обязательно справятся с задачами по импортозамещению. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на встрече с губернатором Челябинской области России Алексеем Текслером, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня на первый план вышла тема импортозамещения. Мы об этом говорим. Это хорошо понимают и на самом высоком уровне — и у вас, и у нас. Задача трудная, но от результатов ее решения будет во многом зависеть будущее наших стран. Но мы уже сегодня видим, интенсивно работая по импортозамещению, что мы решим эту проблему. Не может такого быть, чтобы мы не могли решить. Мы обязательно справимся с решением этой задачи, и предпосылок у нас достаточно», — подчеркнул Александр Лукашенко.

БелТА