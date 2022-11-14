«Люди наши уже знают и понимают, что в последнее время мы много занимаемся совершенствованием системы управления в нашем государстве. В том числе и, наверное, прежде всего что касается военной его составляющей. В силу той ситуации, которая складывается вокруг Беларуси. Да и внутри проблем хватает. Поэтому в этом ключе мы обсудим и сегодняшние вопросы совершенствования деятельности Министерства внутренних дел. И рассмотрим ряд других вопросов, которые вы, прежде всего министр, хотели давно обсудить и принять соответствующее решение», — сказал Президент.

Александр Лукашенко при этом подчеркнул и попросил иметь в виду, чтобы не было какой-то ведомственности и излишеств, не соответствующих направлениям развития государства. «Все должно укладываться в единую концепцию, и действовать мы должны адекватно ситуации. Я намекаю на то, что лишних денег никогда нет. Не было и не будет. Если надо — значит, надо. Если можем потерпеть — значит, надо потерпеть. В плане расширения, может быть, даже каких-то трат на обеспечение жизнедеятельности наших военных подразделений. Вообще силового блока. Поэтому если возможно потерпеть — значит, надо потерпеть до определенного времени. Но если это уже перезрело, то надо быстро принимать решение», — отметил белорусский лидер.

БелТА