МВД проводит конкурс на звания лучшего участкового и лучшего инспектора по делам несовершеннолетних. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.

Открытие ХVII Республиканского смотра-конкурса на звания «Лучший участковый инспектор милиции» и «Лучший участковый инспектор по делам несовершеннолетних» состоялось в Центре подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Каждый регион Беларуси представляют команды из трех участковых и стольких же сотрудников ИДН. Сильнейшие участники определятся в командном и личном первенствах.

Первый заместитель министра внутренних дел — начальник милиции общественной безопасности Юрий Назаренко на открытии мероприятия рассказал, что современные реалии требуют от сотрудников высокой организованности, строгого выполнения законов и ведомственных предписаний, не говоря уже о личной дисциплинированности и профессионализме.

После церемонии на плацу состоялось первое испытание — строевая подготовка. Участников ожидают этапы огневой и медицинской подготовки, а также решение практических задач по направлению служебной деятельности. В плане состязаний есть ораторское искусство, тактико-специальная и физическая подготовка.

В МВД добавили, что имена победителей будут объявлены 17 ноября, в 99-й день рождения службы участковых инспекторов милиции.

БелТА