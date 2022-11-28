Четырехлетняя Николь Фисюк из Бреста с удовольствием общается с детьми в саду, любит играть в мяч, а еще хочет научиться самостоятельно умываться и помогать маме в домашних делах. Проблема в том, что девочка сама практически не ходит, не стоит, и все время проводит на руках у родителей.
К сожалению, у Николь ДЦП и сопутствующие диагнозы. Все это последствия недоношенности и кровоизлияния в мозг. Но вместе с родителями Николь прилагает много усилий для того, чтобы осуществить свои мечты о нормальной жизни. Правда, для этого девочке нужна наша помощь. Ей необходим вертикализатор, который станет для ребенка опорой, чтобы развиваться и стремиться к самостоятельности.
Маму и ребенка пришлось экстренно спасать
Маленькую Николь супруги Фисюк из Бреста ждали с большим нетерпением. Ребёнок первый, запланированный и долгожданный. Появиться на свет малышка должна была в середине лета. Но родилась гораздо раньше – в мае.
Ещё несколько недель ребенка выхаживали в отделении недоношенных. Вернуться из больницы домой малышка смогла только в июле. Родителям ещё при выписке рекомендовали не ждать чуда, а начинать активно реабилитировать девочку. С 6 месяцев Николь стала проходить курсы в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Однако, в скором времени случилась очередная неприятность – у ребёнка произошел приступ судорог.
Судороги и запрет на реабилитацию
К тому времени Ольга уже обзавелась знакомствами с родителями, которые столкнулись с такими же проблемами, и узнала о Войта-терапии. Родители смогли найти средства и повезли Николь на первый курс в Словакию. Дальше было ещё несколько курсов в Чехии.
Девочка менялась на глазах – стала хорошо держать голову, переворачиваться, научилась ползать по-пластунски, удалось ослабить спастику, ребенок стал спокойнее, лучше спал, произошли подвижки и в интеллектуальном развитии. Ребенка реабилитировали и по методике Бобат-терапии. В возрасте 1 год и 7 месяцев стали появляться первые слова.
Она обращает внимание, что для таких детей очень важны регулярные занятия. И родители делают все возможное для этого, но только их усилий недостаточно.
Для детей с таким диагнозом большое значение имеет правильное положение тела. Если ребенок много времени проводит лежа, то есть риск застойных явлений в легких, появляются проблемы с мочеполовой системы. Из-за малоподвижности возрастает риск развития ломкости костей – остеопороза. Медики настоятельно стали рекомендовать вертикализировать Николь.
Почти все время Николь проводит у мамы на руках. Но девочка растет и даже банальные бытовые вопросы решать все сложнее. Например, мама с трудом удерживает дочку у умывальника.
Хочет помогать маме и быть самостоятельной
Выход из ситуации есть. Помните знаменитое выражение Архимеда? «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Точкой опоры, которая позволит серьезно облегчить и изменить жизнь Николь, станет вертикализатор.
К слову, Николь посещает интегрированную группу в саду вместе с нормотипичными детьми. Она обожает общение, игры. Вертикализатор даст ей возможность развиваться и заниматься любимыми делами без ущерба для здоровья.