Четырехлетняя Николь Фисюк из Бреста с удовольствием общается с детьми в саду, любит играть в мяч, а еще хочет научиться самостоятельно умываться и помогать маме в домашних делах. Проблема в том, что девочка сама практически не ходит, не стоит, и все время проводит на руках у родителей.

К сожалению, у Николь ДЦП и сопутствующие диагнозы. Все это последствия недоношенности и кровоизлияния в мозг. Но вместе с родителями Николь прилагает много усилий для того, чтобы осуществить свои мечты о нормальной жизни. Правда, для этого девочке нужна наша помощь. Ей необходим вертикализатор, который станет для ребенка опорой, чтобы развиваться и стремиться к самостоятельности.

Маму и ребенка пришлось экстренно спасать

Маленькую Николь супруги Фисюк из Бреста ждали с большим нетерпением. Ребёнок первый, запланированный и долгожданный. Появиться на свет малышка должна была в середине лета. Но родилась гораздо раньше  – в мае.

«Беременность моя протекала не гладко. Мучал сильный токсикоз, часто повышалось давление. А в один из дней я проснулась от того, что почувствовала себя совсем плохо. Попросила родных вызвать скорую. В больницу попала с высоким давлением. Врачи экстренно собирали консилиум – состояние представляло угрозу жизни, как для меня, так и для ребёнка. Было принято решение делать операцию кесарева сечения. Николь появилась на свет на сроке 31 неделя и сразу отправилась в реанимацию, где две недели провела на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Там у ребёнка произошло кровоизлияние в мозг», – вспоминает те события мама Николь – Ольга.

Ещё несколько недель ребенка выхаживали в отделении недоношенных. Вернуться из больницы домой малышка смогла только в июле. Родителям ещё при выписке рекомендовали не ждать чуда, а начинать активно реабилитировать девочку. С 6 месяцев Николь стала проходить курсы в Брестском областном центре медицинской реабилитации для детей с психоневрологическими заболеваниями «Тонус». Однако, в скором времени случилась очередная неприятность – у ребёнка произошел приступ судорог.

Судороги и запрет на реабилитацию

«Из-за некорректно подобранной реабилитации в 10 месяцев у Николь случился судорожный синдром. Нас забрали в больницу, где в течение 3-х недель пытались эти судороги купировать. Было назначено длительное применение противосудорожных препаратов, которые, как известно, оказывают негативное действие на физическое и умственное развитие. К тому же всякая реабилитация в таком состоянии нам была противопоказана. Понимали, что под действием препаратов и без реабилитации дочь утратит все уже приобретенные навыки. Мы с супругом стали искать выход из ситуации», – вспоминают родители Николь.

К тому времени Ольга уже обзавелась знакомствами с родителями, которые столкнулись с такими же проблемами, и узнала о Войта-терапии.   Родители смогли найти средства и повезли Николь на первый курс в Словакию. Дальше было ещё несколько курсов в Чехии.

Девочка менялась на глазах – стала хорошо держать голову, переворачиваться, научилась ползать по-пластунски, удалось ослабить спастику, ребенок стал спокойнее, лучше спал, произошли подвижки и в интеллектуальном развитии. Ребенка реабилитировали и по методике Бобат-терапии. В возрасте 1 год и 7 месяцев стали появляться первые слова.

«А дальше случился ковид и мы снова оказались отрезанными от возможности посещать реабилитации. 8 месяцев Николь не имела возможности выехать на реабилитацию и за это время утратила много навыков», – вспоминает мама.

Она обращает внимание, что для таких детей очень важны регулярные занятия. И родители делают все возможное для этого, но только их усилий недостаточно.

Для детей с таким диагнозом большое значение имеет правильное положение тела. Если ребенок много времени проводит лежа, то есть риск застойных явлений в легких, появляются проблемы с мочеполовой системы. Из-за малоподвижности возрастает риск развития ломкости костей – остеопороза. Медики настоятельно стали рекомендовать вертикализировать Николь.

Почти все время Николь проводит у мамы на руках. Но девочка растет и даже банальные бытовые вопросы решать все сложнее. Например, мама с трудом удерживает дочку у умывальника.

Хочет помогать маме и быть самостоятельной

Выход из ситуации есть. Помните знаменитое выражение Архимеда? «Дайте мне точку опоры, и я переверну мир». Точкой опоры, которая позволит серьезно облегчить и изменить жизнь Николь, станет вертикализатор.

«Оборудование позволит правильно зафиксировать ноги, туловище и создать необходимую позу. Вертикализация также положительно влияет на работу сердца и организма в целом. Важно и то, что мы сможем «спустить» ребенка с рук, а Николь обретёт самостоятельность, научится сама умываться, кушать. А еще ей очень хочется помогать маме в домашних делах, например, в уборке», – отмечает Ольга. По ее словам, вертикализатор позволит укрепить организм дочки, поможет развивать ее умственные способности.

К слову, Николь посещает интегрированную группу в саду вместе с нормотипичными детьми. Она обожает общение, игры. Вертикализатор даст ей возможность развиваться и заниматься любимыми делами без ущерба для здоровья.

Как помочь?

Родители Николь все силы и средства вкладывают в реабилитацию ребенка. Ежедневно дочка занимается со специалистами ЛФК, дефектологом. Дома для нее оборудуется специальное пространство, чтобы занятия были максимально эффективными. Много средств уходит на приобретение специальных ортезов, в которых ребенку необходимо стоять по несколько часов в день.

Необходимая модель – вертикализатор RTX-18 – стоит 8 369 рублей. Самостоятельно приобрести аппарат семья девочки не может и обращается за помощью к неравнодушным людям.

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1.Электронный платеж / онлайн пожертвование.

Вы можете помочь при помощи банковской карты (Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт) внеся онлайн-пожертвование перейдя по ссылке.

2.Банковский благотворительный счет.

Гродненское областное управление №400 ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY2X. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

3.Система «Расчет» (ЕРИП).

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– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

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5.USSD-запрос на номер *222*24# для абонентов связи МТС и life:)

Для абонентов оператора связи МТС: набирая номер *222*24# (вызов) Вы жертвуете 2 рубля. После отправки USSD-запроса Вы получите сообщение, в котором Вам необходимо ввести цифру 1 и нажать кнопку “Отправить”.

Для абонентов оператора связи life:) : отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов) Вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб.

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