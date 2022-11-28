Четырехлетняя Николь Фисюк из Бреста с удовольствием общается с детьми в саду, любит играть в мяч, а еще хочет научиться самостоятельно умываться и помогать маме в домашних делах. Проблема в том, что девочка сама практически не ходит, не стоит, и все время проводит на руках у родителей.

К сожалению, у Николь ДЦП и сопутствующие диагнозы. Все это последствия недоношенности и кровоизлияния в мозг. Но вместе с родителями Николь прилагает много усилий для того, чтобы осуществить свои мечты о нормальной жизни. Правда, для этого девочке нужна наша помощь. Ей необходим вертикализатор, который станет для ребенка опорой, чтобы развиваться и стремиться к самостоятельности.

Маму и ребенка пришлось экстренно спасать

Маленькую Николь супруги Фисюк из Бреста ждали с большим нетерпением. Ребёнок первый, запланированный и долгожданный. Появиться на свет малышка должна была в середине лета. Но родилась гораздо раньше – в мае.