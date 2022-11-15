В Министерстве труда и социальной защиты пояснили, включаются ли в общий стаж при назначении пенсии периоды ухода за ребенком (детьми) до 3 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минтруда.

При назначении пенсии периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет включаются в общий стаж и тем самым учитываются при исчислении размера пенсии. При этом эти периоды включаются в стаж только одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход. С 1 января 2021 года общая продолжительность учитываемых в общий стаж периодов ухода за детьми в возрасте до 3 лет увеличена с 9 до 12 лет.

Для назначения трудовой пенсии по возрасту необходим не только общий стаж, но и стаж работы с уплатой страховых взносов в пенсионный фонд, так называемый страховой стаж. В 2022 году для назначения пенсии по возрасту требуется 18 лет и 6 месяцев страхового стажа. Ежегодно страховой стаж увеличивается на 6 месяцев до 20 лет.

Для матерей с четырьмя и более детьми установлены пониженные требования к страховому стажу: матерям, имеющим четырех детей, требуется не менее 10 лет; имеющим пятерых детей — не менее 5 лет. Периоды ухода за ребенком (детьми) в возрасте до 3 лет в страховой стаж не учитываются, поскольку в эти периоды обязательные страховые взносы не уплачиваются.

БелТА