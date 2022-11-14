Министерство труда и социальной защиты установило расчетную норму рабочего времени на 2023 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

На 2023 год расчетная норма рабочего времени установлена постановлением Министерства труда и социальной защиты от 2 ноября 2022 года №67. Она при полной норме продолжительности рабочего времени составляет для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2011 часов, для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье — 2014 часов.

При этом расчетная норма рабочего времени на 2023 год установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 часов в неделю и рассчитана для пятидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 7 часов, для шестидневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 часов, в субботу — 5 часов, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, — 6 и 4 часа соответственно.

Министерство труда и социальной защиты ежегодно устанавливает расчетную норму рабочего времени календарного года на основании полномочий, предоставленных правительством в соответствии со статьей 124 Трудового кодекса Республики Беларусь.

БелТА