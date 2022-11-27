Чеботовичи

Буда-Люшево

Гусевица

 

Пенчин

Глазовка

Кривск

Кривских школьников торжественно приняли в пионеры

Приём в пионеры в Кривской СШ

Октябрь

Губичи

Коммунар

Неговка

Кошелево

 

 