В суде Советского района Гомеля вынесли приговор 29-летнему жителю Буда-Кошелевского района, который работал курьером у телефонных мошенников, сообщает УВД.

Задания и алгоритм действий мужчина получал в телеграме.

В июне на удочку преступников попалась 79-летняя гомельчанка, которую обманули по стандартной схеме о попавшем в ДТП сыне. Женщине позвонил на городской телефон якобы сотрудник милиции и рассказал страшную историю: её сын спровоцировал аварию, в которой пострадала беременная женщина. Нужна срочная операция стоимостью 15 тысяч долларов, и деньги надо найти прямо сейчас. Чтобы у женщины не оставалось сомнений, злоумышленник попросил ещё передать для девушки в больницу постельное бельё.

В заначке у гомельчанки оказалась нужная сумма, а также золотые украшения. Все ценности она хранила в чемодане с кодовым замком. Когда приехал «водитель», попробовала открыть чемодан, но не смогла. Тогда просто отдала его курьеру со всем содержимым, включая документы.

После женщина позвонила сыну, который якобы находился в больнице с травмированной девушкой. Но тот оказался на рыбалке, и ни о какой аварии слыхом не слыхивал. Мужчина тут же примчался к матери и вызвал настоящую милицию.

Когда обвиняемого задержали, он рассказал свою версию событий. Работу курьером нашёл по объявлению в телеграме, где и получил задание забрать вещи у женщины в Монастырьке. Что находится в передаче – не знал.

– Однако он обмолвился, что отвезёт чемодан сыну. Получается, был посвящён в легенду мошенников. Да и дальнейшие его действия свидетельствуют: парень прекрасно понимал, во что ввязался. Чемодан с ценностями он отвёз к себе в Уваровичи, вскрыл его, вынул большую часть денег и в стеклянной банке закопал на своём участке. Одежду, в которой ездил в Гомель, выбросил в мусорный бак, – рассказал «Белке» продолжение истории помощник прокурора города Гомеля Егор Брегид.

По схеме мошенников, курьер должен был оставить себе только десять процентов от украденных денег, а остальные перевести на указанные реквизиты. Осуждённый эту часть сговора не выполнил.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Речь идёт о завладении имуществом путём обмана (мошенничества), совершенном группой лиц, в особо крупном размере.

Отбывать наказание мошенник будет в исправительной колонии в условиях усиленного режима, а также должен заплатить штраф в размере 200 базовых величин и возместить ущерб потерпевшей.

К слову, «законсервированные» в стеклянной банке деньги хорошо сохранились. Их и ювелирные изделия возвратят владелице.

В законную силу приговор суда не вступил и может быть обжалован.