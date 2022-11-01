Встреча прошла сегодня в актовом зале Буда-Кошелевского опытного лесхоза в формате открытого диалога.

Председатель Буда-Кошелевского районного Совета депутатов Наталья Киселева рассказала работникам о предпосылках для создания высшего представительного органа власти, основные права и обязанности избранных делегатов.

Так, в общий состав из 1200 участников ВНС, помимо делегатов всех видов власти, войдут 400 представителей гражданского общества. Участие будет происходить на безвозмездной основе. ВНС избирается сроком на 5 лет.

В рамках встречи лесоводы также узнали о социально-экономическом развитии района, положении в сфере сельского хозяйства, ближайших перспективах развития на следующий год и ситуации на политической арене.

Алина ЮРИНСКАЯ

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