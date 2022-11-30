«Сохранится направленность процентной политики Национального банка на поддержание процентных ставок в экономике на положительном уровне в реальном выражении, что является необходимым условием для обеспечения привлекательности сбережений в национальной валюте и формирования источников для кредитования экономики. Ставка рефинансирования Национального банка оценивается на уровне 10-11% годовых в среднем за 2023 год», — говорится в документе.

Национальный банк Беларуси в 2023 году будет обеспечивать привлекательность сбережений в национальной валюте. Об этом говорится в утвержденных указом Президента Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год, сообщает БЕЛТА.

Проведение курсовой политики по-прежнему будет осуществляться в режиме плавающего курса, который позволяет смягчать влияние внешних факторов на экономику и способствует ее эффективной адаптации к изменяющимся условиям. «Валютный курс продолжит определяться спросом и предложением на валютном рынке. При этом допускается проведение валютных интервенций для сглаживания резких колебаний курса белорусского рубля, а также в целях пополнения золотовалютных резервов», — отмечается в ОНДКП.

В настоящее время наблюдается устойчивое поступление средств населения в банковские вклады (депозиты) в национальной валюте. С мая 2022 года возобновился приток банковских вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной валюте после их оттока в феврале-апреле 2022 года. Улучшению ситуации на депозитном рынке способствовало поддержание банками привлекательного уровня доходности по вкладам.

«В целях укрепления ресурсного потенциала банковской системы, позволяющего сформировать устойчивую базу для кредитной поддержки экономики, действия Национального банка в первую очередь будут направлены на формирование условий для развития долгосрочного сегмента депозитного рынка, способствующего сбалансированности структуры активов и пассивов банков, а также для увеличения доли рублевой составляющей в структуре банковских вкладов (депозитов). Банки по-прежнему будут ориентированы на разработку и внедрение новых банковских продуктов, соответствующих современным требованиям, улучшение качества банковских услуг, развитие комплексного банковского обслуживания физических и юридических лиц», — предусмотрено в документе.

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