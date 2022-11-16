Национальный совет по трудовым и социальным вопросам поддержал установление минимальной заработной платы с 1 января 2023 года в размере Br554, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Правительством внесено на рассмотрение Нацсовету предложение об установлении с 1 января 2023 года месячной минимальной заработной платы в размере Br554. Темп роста к 1 января 2022 года — 121,2%. Национальный совет поддержал это предложение.

За октябрь 2022 года размер МЗП составляет Br483,17.

Заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам прошло сегодня в Минске на площадке Федерации профсоюзов Беларуси. В этом году в Национальном совете председательствует правительственная сторона. Функции председателя выполняет заместитель премьер-министра Петр Пархомчик. Сопредседателями Национального совета со стороны нанимателей выступает председатель СНО «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» Анатолий Харлап, со стороны профсоюзов — председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

В состав Национального совета входят представители министерств труда и социальной защиты, экономики, финансов, промышленности, антимонопольного регулирования и торговли, сельского хозяйства и продовольствия, по налогам и сборам, здравоохранения, образования, юстиции. В работе заседания от Минтруда и соцзащиты приняли участие министр Ирина Костевич (член Национального совета), первый заместитель министра Наталия Павлюченко и заместитель министра Игорь Старовойтов.

Участники обсудили ход выполнения за истекший период текущего года Генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзом на 2019-2021 годы (продлено на 2022-2024 годы), а также ценовую ситуацию на потребительском рынке страны.

В ходе заседания Национального совета представлены первые итоги реализации нового вида дополнительного пенсионного страхования — добровольного страхования дополнительной накопительной пенсии с финансовой поддержкой государства (программа 3 + 3).

Кроме того, на заседании состоялась церемония награждения Почетной грамотой Национального совета по трудовым и социальным вопросам, учрежденной в 2022 году. За значительные достижения и личный вклад в развитие социального партнерства награждены Владимир Семашко (в прошлом — первый заместитель и заместитель премьер-министра), генеральный директор ОАО «СветлогорскХимволокно» Василий Костюкевич и председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Агрокомбинат Снов» Несвижского района Минской области Николай Радоман.

Национальный совет является главным трехсторонним органом социального партнерства республиканского уровня, основная цель которого — взаимодействие правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов по реализации социально-экономической политики, защите трудовых прав, экономических и социальных интересов граждан.

БелТА