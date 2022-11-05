Срок оплаты авансовых платежей земельного налога, налога на недвижимость за 2022 год – не позднее 15 ноября.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району обращает внимание, что с 1 января 2022 года изменился порядок предоставления льгот, в том числе отменена льгота по уплате налога на недвижимость в отношении физических лиц, имеющих в собственности одну квартиру. Физлица, имеющие в собственности жилые помещения (квартиры) в многоквартирных и (или) блокированных жилых домах, обязаны платить налог на недвижимость по каждому такому объекту.

Оплату налоговых платежей можно произвести через: отделения банков, почтовые отделения связи, электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», посредством использования интернет-банкинга.

Для получения доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» достаточно получить логин и пароль в любой налоговой инспекции, независимо от места постановки на учет физлица.

Информацию о УНП можно уточнить на официальном сайте МНС (http://www.portal.nalog.gov.by/findPerson/) в разделе: Сервисы – Государственный реестр плательщиков – Поиск физических лиц.

Подготовила Антонина ТАРАСОВА