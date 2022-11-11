Новые образцы аттестатов, дипломов, свидетельств и других документов об обучении и образовании утверждены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Министерства образования №274 от 19 августа 2022 года, которое официально опубликовано 9 ноября на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Старые образцы документов об обучении и образовании в Беларуси утрачивают свою силу. Несмотря на это, учреждения, которые имеют право выдавать аттестаты, дипломы, свидетельства и другие документы в сфере образования, смогут в ряде случаев и далее использовать бланки старого образца.

Так, бланки документов об образовании (приложений к ним), которые подтверждают получение высшего образования, при выдаче обучающимся, принятым (зачисленным) до 1 сентября 2022 года, могут использовать до 1 января 2029 года.

Бланки справки об обучении при подтверждении освоения содержания образовательной программы обучающих курсов, свидетельства о присвоении квалификационного разряда (класса, категории) по профессии — до 1 января 2023 года.

Бланки документов об образовании (приложений к ним), документов об обучении, за исключением случаев, указанных выше, имеющиеся в наличии у учреждений образования, иных организаций, которые могут вести образовательную деятельность, могут применяться до их полного использования.

БелТА