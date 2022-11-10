Новый перерасчет пенсий ожидается в Беларуси в ближайшее время. Об этом информирует Telegram-канал «Пул Первого». Данное решение уже согласовано главой государства, сообщает БЕЛТА.

«О совершенствовании работы ФСЗН и мерах по усилению поддержки пенсионеров и детей-инвалидов будут говорить сегодня во Дворце (Независимости. — Прим. БЕЛТА). Основной докладчик — министр труда и соцзащиты», — пишет ресурс.

«В ближайшее время проведут третий в этом году перерасчет пенсий. Первым (Президентом Беларуси. — Прим. БЕЛТА) уже согласовано», — отмечается в публикации.

БелТА