На десятом заседании областного суда смотрели трансляцию видеозаписей зум-конференций, в которых участвовали обвиняемые и их зарубежные кураторы, в том числе создатель экстремистского формирования Владислава Чалей из США.

Напомним, цели «Рабочага руху» – ужесточение санкций для белорусских предприятий, остановка заводов, диверсии на них, забастовки и свержение власти. Все это планировалось реализовать силами наших бчбшников. Организаторы экстремистского формирования находились за границей, и там себя отлично чувствовали. Их помощники на тот момент еще были на свободе и передавали западным организациям закрытую информацию о предприятиях. Встречались в зуме, там все и обсуждали, делились новостями, смеялись.

– Ну что, “Азот” там еще не взорвался? – спросила куратор из Штатов, наша бывшая соотечественница Владислава Чалей. Видимо, обсуждали какую-то внештатную ситуацию на «Гродно Азоте». Белорусский прикормыш цинично ответил:

– Нет, еще держится из последних сил, живем как на пороховой бочке.

Положение дел на одном из ключевых предприятий страны он преподносит чисто по-змагарски, как катастрофическое. Бчбшники вообще любят все обесценивать и находить плохое там, где его нет.

Почему-то участники видеовстреч решили, что они очень влиятельные персоны и даже могут повлиять на то, что белорусская железная дорога благодаря их действиям лишится руководства. Владислава посмеялась и похвалила ребят за то, что они смогут осилить такую стратегическую задачу. Они порадовались. Затем куратор поинтересовалась, как дела на БМЗ?

– Все тихо, печально, что ничего не происходит, – ответил один из уже нынешних обвиняемых.

– А что на «Гомсельмаше», «Нафтане»? – продолжила она.

К разговору подключился бежавший за границу Юрий Равовой:

– Кому-то надо взять на себя ответственность и нажать на кнопку, чтобы остановить предприятия.

– К четвергу от каждого из вас жду конкретные планы, как это сделать, – похвала и смех закончились, Чалей сказала строго и жестко. Также на следующую встречу в зуме дала поручение пригласить медиков, чтобы и с ними «скоординироваться».

Потом говорили о том, как продвигать себя в соцсетях, как приманивать и обрабатывать людей. Равовой поделился новостью: общался с представителями NDI – Национального демократического института из Америки. Его специалисты готовы помочь “налаживать коммуникации и представлять “Рух” в медиапространстве”. Кто-то из участников виртуальной беседы спросил: это те, кто рассказывают, как раздавать на митингах печеньки?

Загвоздкой для налаживания сотрудничества оказалось то, что NDI попросил отправить им подробную информацию о «Рухе». Описать, кто и за что отвечает. Но с этим, как выяснилось, большие проблемы. В организации нет внутренней повестки и порядка в целом. Есть только фантазии совершить госпереворот. А самая реальная перспектива для активистов-предателей – оказаться за решеткой, что и случилось.

Источник: http://gp.by

© Правда Гомель