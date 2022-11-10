Аграрии потрудились на славу и заслужили это торжество – праздник хлеба, труда и любви к родной земле.

Не так давно всегда молодой, год от года хорошеющий райцентр встречал праздник рес­публиканского масштаба – День белорусской письменности. И вот уже на носу областной агро­фест «Дожинки-2022». К нему все готово: улицы, площади, скверы, дворы, знаменитые мосты. Готовы и люди – гостеприимные добрушане.

В эту субботу город на Ипути раскроет объятия для гостей. Будем славить человека труда всей Гомельщиной.

Праздничный день стартует с выставок, они будут разные, и все начнут работу с 9.00. На улице князя Паскевича представят экспозицию сельскохозяйственной техники, внесшей немалый вклад в нынешний каравай. Помимо тракторов и комбайнов, можно будет увидеть и раритетную технику, машины минувших эпох. На проспекте Мира раскинется выставка-ярмарка декоративно-прикладного творчества мастеров и ремесленников. Также с 9.00 заработают хлебосольные торговые ряды и фуд-корты – в стремлении привлечь побольше клиентов посоревнуются предприятия региона. Особый акцент сделают на молочных продуктах. Гости праздника увидят пирамиду из сыра, поучаствуют в сырных гонках и конкурсе «Пираты молочного моря».

В 13.00 Добруш окончательно разбудит музыка: на центральной площади заработает сценическая площадка с участием лучших творческих коллективов области. Хедлайнером объявлен ансамбль казачьей песни «Батька Атаман». Программа продлится до позднего вечера.

После 13.00 по улице князя Паскевича пройдет шествие героев праздника – передовиков уборочной кампании. После него в районном Дворце культуры состоится чествование лучших хлеборобов.

Основные работы на полях Гомельщины завершены, продовольственная безопасность обеспечена во всей стране. Мы с караваем! Осталось это широко отпраздновать, в лучших славянских традициях, и воздать должное нашим сельским труженикам. До встречи в Добруше!

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