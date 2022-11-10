Объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен начать работать с 1 января 2024 года. Об этом стало известно во время заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по энергетике и транспорту, прошедшего в Могилеве, передает БЕЛТА.

На первом этапе операции по купле-продаже электроэнергии будут осуществляться через уполномоченных субъектов хозяйствования — по одному от каждой стороны. С 2025 года объединенный рынок электроэнергии Беларуси и России должен быть синхронизирован с работой рынка электрической энергии Евразийского экономического союза. С 2027 года предусматривается более глубокая интеграция с расширением субъектного состава участников рынка.

Каждому из обозначенных этапов должна предшествовать серьезная работа по гармонизации и унификации национальных законодательств, имплементации механизмов функционирования рынка в государственные и отраслевые программы.

«Здесь важны ваши предложения по подготовке соответствующих законопроектов, включая оценку их регулирующего воздействия на развитие внутренних рынков с учетом национальных интересов каждой из сторон, — подчеркнул министр энергетики Виктор Каранкевич. — Для оперативного выявления и решения проблемных вопросов правового регулирования целесообразно организовать качественный правовой мониторинг по обозначенным направлениям».

Участие в работе заседания комиссии приняли представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, органы исполнительной власти Могилевской и Брянской областей. Депутаты обсудили ход работы по развитию атомной энергетики двух стран, формированию объединенных рынков газа и электрической энергии. Также рассмотрен ход исполнения бюджета Союзного государства на 2022 год и подготовка проекта бюджета на 2023 год, состояние и перспективы сотрудничества Могилевской и Брянской областей.

БелТА