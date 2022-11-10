ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
28 октября 2022 г. № 271 Об установлении перечней организаций и иных
структур, нацистской символики и атрибутики.
На основании части четвертой статьи 12 Закона Республики Беларусь от 14 мая
2021 г. № 103-З «О недопущении реабилитации нацизма» и подпункта 9.4 пункта 9
Положения о Министерстве внутренних дел Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2007 г. № 611, Министерство внутренних дел Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Установить: перечень организаций и иных структур, указанных в абзаце третьем части первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «О недопущении реабилитации нацизма», согласно приложению 1; перечень нацистской символики и атрибутики согласно приложению 2.
- Признать утратившим силу постановление Министерства внутренних дел
Республики Беларусь от 27 декабря 2019 г. № 340 «Об установлении перечней
организаций и иных структур, их символики и атрибутики».
- Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Полный текст ПОЛОЖЕНИЯ здесь.