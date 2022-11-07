Великий Октябрь сыграл важную роль в истории развития страны Советов, стал одной из значимых дат в жизни целых поколений советских граждан. Мнениями об этом историческом событии делятся наши земляки.

Николай Чураков, ветеран труда:



– Октябрьская революция, безусловно, – один из знаковых и судьбоносных этапов в истории, когда на смену царскому режиму пришел социалистический строй. Хочу напомнить нынешнему молодому поколению, что 105 лет назад исторические события разворачивались в ночь на 25 октября по старому стилю, или 7 ноября по новому. Отсюда и название. В те дни революцию поддержал народ, и не зря – люди обрели свободу, пройдя суровые испытания. Именно Октябрьская революция положила начало становлению Союза Советских Социалистических республик, в корне поменялся уклад государственной жизни. Это историческое событие произошло более века назад, но и поныне для меня дата 7 ноября, как и для большинства людей моего поколения, – наш праздник. Не случайно он остается красной датой календаря и для всех жителей современной Беларуси.

В СССР я родился, учился, работал. Кто хорошо работал, тот достойно и жил. По-моему, стремление добросовестно трудиться ценилось во все времена.

Годы военного лихолетья также выпали на мое детство. Будучи совсем мальцом, хорошо помню страшное время оккупации. Убежден, что во многом благодаря героической борьбе всех советских республик мы победили фашизм.

В этом году 7 ноября, если позволит здоровье, приду на площадь, чтобы отдать дань памяти важному событию в жизни нашего народа.

Валентина Костенко, ветеран труда:



– Революции 105 лет. Убеждена, все, что произошло тогда, только к лучшему. Доступные блага получили простые граждане: право на труд, бесплатное образование, медицинскую помощь. Счастливое было время. Время дружбы, молодости, патриотизма, душевного подъема.

Самые лучшие годы у меня прошли на Гомельском заводе электроаппаратуры. Начинала обычной штамповщицей, потом в ОТК, мастером. 33 года на одном предприятии. До сих пор дружим и общаемся с девчатами. Тогда мы с нетерпением ждали праздников – 7 ноября, 1 Мая, когда всем цехом, заводом нужно было представлять свой трудовой коллектив на праздничной демонстрации. Помню, как задолго до начала собирались у Дворца культуры, а потом по проспекту Ленина шли к площади. Как сейчас слышу слова диктора, доносящиеся из рупора: «В колонне – завод электроаппаратуры, прессовый цех». Каждый из нас считал этот праздник важным и значимым, как свой день рождения.

Находясь на заслуженном отдыхе, и сегодня веду активный образ жизни. Являюсь секретарем первичной организации Коммунистической партии Беларуси на территории Уваровичского сельсовета, председателем совета ветеранов г.п. Уваровичи, участвую в художественной самодеятельности. Во многом этому способствовало время, которое формировало меня как личность.

Светлана Авсянникова, директор историко-культурного

центра:



– Октябрьская революция 1917 года стала одним из самых значимых событий ХХ века, в корне повлияв на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, на образование, на отдых, право участвовать в управлении страной.

Мы можем только догадываться, что могло бы быть, сумей Временное правительство удержать власть. Да, большевики разрушили старое общество, но вместе с тем одним из первых Декретов отменили все сословия. Не стало ни дворян, ни крестьян, ни рабочих. Все получили равные гражданские права и одинаковый доступ к благам. Доступность образования для всех слоев населения в соответствии с личными качествами, а не с происхождением, тоже появились благодаря этой революции.

Как работник музейного учреждения, историк, понимаю (при всей неоднозначности оценок революции), что она помогает лучше осознать наше прошлое и разобраться в настоящем. Ведь идеи объединения и солидарности трудящихся, равенства всех людей остаются актуальными и в наше время.

Все это важно объяснять и рассказывать молодому поколению. Не случайно 3 ноября мы организовали диалоговую площадку, посвященную этому событию, среди активных участников которой были старшеклассники городских школ.

Наталья ЛОГУНОВА