Отдел принудительного исполнения Буда-Кошелевского района сообщает, что с недавнего времени в графике работы отдела появились нововведения.

С целью улучшения качества работы отдела по взысканию задолженности и возможности проверки имущественного положения должников, застав их дома, за счет переноса рабочего времени судебные исполнители начали работать в вечернее время.

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 N 439-З «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) исполнительные действия совершаются в рабочие дни в период с 6 до 22 часов. Таким образом, благодаря переносу рабочего времени судебные исполнители с целью проверки имущественного положения должников и осуществления иных исполнительных действий, предусмотренных Законом, продолжат посещать должников по месту жительства (пребывания) в вечернее время, что позволит увеличить взыскаемость и тем самым способствовать восстановлению нарушенных прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, организаций, не являющихся юридическими лицами.