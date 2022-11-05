Система «ОНИКС стандарт» блокирует канализацию в квартирах неплательщиков дистанционно

О работе с должниками и специфике процесса «Авангарду» рассказал директор КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» Николай Карпечкин.

– Николай Иванович, чем обусловлено приобретение системы «ОНИКС стандарт»?

– Ни для кого не новость, что за оказанные жилищно-коммунальные услуги необходимо своевременно и в полном объеме производить оплату. Однако непонятно, по какой причине граждане не спешат вносить оплату и даже выработали определенную тактику, чтобы не лишать себя коммунальных благ: игнорируют уведомления, не предоставляют доступ в квартиры. А долги и пеня растут. Мы, в свою очередь, также стараемся идти в ногу со временем, применяя в работе новые технологии, в том числе и в работе с должниками. Так, в конце октября предприятие закупило систему «ОНИКС стандарт», позволяющую блокировать канализацию дистанционно, без доступа в квартиры должников.

Стоит отметить, что блокирование коммунальных услуг и коммуникаций не происходит внезапно: данному процессу предшествует работа с гражданами. Им звонят, высылают предупреждения-претензии, пытаясь убедить в добросовестном погашении имеющегося долга. Если же данная работа не приводит к желаемому результату, то жильцам дополнительно направляются уведомления об отключении коммунальных услуг – водоотведения.

– Насколько законно отключение от коммунальных услуг?

– Процедура отключения от коммунальных услуг полностью законна, она регламентирована постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.12.2005 №1466 (в ред. 31.03.2022 г.) «Об утверждении Положения о порядке перерасчета платы за некоторые виды коммунальных услуг и приостановления (возобновления) оказания коммунальных услуг» и не требует решения суда или исполнительной надписи. Наличие долга – основание для отказа в оказании услуги, ведь никто не обязан работать бесплатно.

– Расскажите, как работает новое оборудование на практике?

– Система уже давно и хорошо зарекомендовала себя в Российской Федерации и ряде областей Беларуси. Она компактна, мобильна и проста в эксплуатации. Прибор состоит из манипулятора с видеокамерами, захватом, крепящимся к гибкому управляющему рукаву, и монитора. Общий вес комплекта составляет 20 кг.

Отличительной чертой «ОНИКС стандарт» является то, что система работает не в жилых помещениях: блокировка водоотведения осуществляется с чердачного помещения или крыши. Поднявшись наверх, работники нашей службы в течение десяти минут собирают прибор, крепят заглушку на манипуляторе и опускают ее в канализационную трубу. Видеокамера позволяет найти нужный этаж и квартиру, а заглушка специальной формы перекрывает водоотведение только в квартире должника. Весь процесс занимает не более получаса. Быстро и эффективно.

После окончания работ на двери должника и в подъезде будет размещено объявление об отключении коммунальных услуг. И только когда долги будут погашены в полном объеме, коммуникации будут восстановлены в течение двух дней. При этом хочу обратить внимание граждан: все работы по монтажу и демонтажу будут производиться за счет неплательщика.

– Где и когда данная система будет задействована в работе?

– На сегодняшний день в районе имеется 2600 просроченных лицевых счетов, по которым общая сумма задолженности с учетом пени составляет более 140 тысяч рублей. Из общего числа просроченных лицевых счетов задолженность по многоквартирным жилым домам имеют 1500 квартиросъемщиков.

Уже с 8 ноября мы планируем отключить 7 абонентов в 60-квартирном жилом доме №23а по улице Совхозной в г. Буда-Кошелево. К примеру, задолженность у некоторых граждан, проживающих там, составляет более чем 1200 рублей в приватизированной квартире, в которой зарегистрированы 5 человек. До конца ноября отключение будет проведено и в жилых домах №9, 10, 27, 31 и 33 по этой же улице. При этом будем практиковать как единичные, так и групповые отключения, где граждане-неплательщики проживают в одном подъезде по стояку. Таким образом, отключение будет выполнено от 2 до 13 абонентов.

Комментарий специалиста

Алина Садовникова, начальник отдела юридической и кадровой работы КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник»:

– Причины и обстоятельства, приводящие граждан в ряды должников, всегда разные. Одни в силу определенных жизненных ситуаций своевременно не произвели оплату, но переживают и звонят, просят отсрочку. Мы всегда идем им навстречу. А есть и такие, которые не платят за коммунальные услуги более полугода. Обычно они вносят оплату, как только к ним приходят отключать коммунальные услуги. Встречаются и еще более злостные неплательщики, у которых уже давно отключены все коммуникации, взывать их к совести бесполезно. Как правило, к таким применяются уже другие меры воздействия – вплоть до принудительного отчуждения жилья. Каково это, лишиться жилых помещений, думаю, осознают все.

Непонятна позиция и некоторых пользователей арендного жилья, у которых также имеется задолженность по коммуналке. Видимо, получив от государства жилплощадь бесплатно, они рассчитывают и на безвозмездное оказание коммунальных услуг.

Поэтому хочу обратиться к должникам: ежедневно от граждан к нам поступают претензии и жалобы: не вовремя подмели, убрали, что-либо установили, отремонтировали и другое. Но ведь сколько всего можно закупить и сделать за деньги, не внесенные вами за использованные блага, – благоустройство дворовых территорий, детских площадок и другие виды работ. Ведь благоустройство города и района – наше общее дело, где каждый должен вносить свой посильный вклад.

Наталья ЛОГУНОВА

УНП 400041543