Республиканский молодежный центр запустил республиканский конкурс видеороликов «Блогосфера 4.0», сообщил БЕЛТА начальник отдела информационно-методического обеспечения и медиапроектов центра Антон Сорокин.

Молодым людям в возрасте от 14 до 31 года предлагается с 8 ноября по 30 декабря 2022 года представить видеоролик по одной из номинаций. Для рубрики «ЗОЖNIK!» участникам конкурса необходимо снять видеосюжет о здоровом образе жизни (занятия спортом, проведение зарядки, профилактика негативных явлений в молодежной среде), для рубрики «Внимание!» — обзор имиджевого мероприятия, проводимого для молодежи (репортаж / тизер).

Чтобы поучаствовать в рубрике «Один день с….», необходимо снять короткий ролик о рабочем дне одного из руководителей учреждения образования, предприятия, организации, а в рубрике «Профи» — короткий ролик о своем рабочем дне. Еще для одной рубрики — «Путешествуй по Беларуси!» — нужно подготовить короткий ролик о путешествиях, достопримечательностях Беларуси.

Победителей и призеров конкурса определит жюри из числа представителей Министерства образования и Республиканского молодежного центра.