Многие женщины, глядя на своего бывшего мужа, который находится во втором браке, задаются вопросом — «что случилось с моим бывшим?» Когда жил со мной – работать не хотел, был ленивым, невнимательным, неопрятным, жадным. Когда надоело терпеть его пьянство, лень, безденежье – развелись. Потом он женился во второй раз и бац,- его как будто подменили. Он стал зарабатывать, у него свой бизнес, избавился от вредных привычек, стал заниматься спортом, у него счастливая семья. Что с ним случилось? Так сильно любит свою жену, что хочет ради ее «свернуть горы»?

Ответ здесь простой — загадка таких перемен заключается в отношении женщины к своему мужчине. Мало кто задумывается, что в большинстве случаев дело в жене: вы, сами того не подозревая, лишили его энергии, веры в себя и мотивации. Когда женщина испытывает уважение к своей второй половинке, то и все окружающие уважают его.

В мужчине сильнее всего развиваются те качества, на которые обращает внимания его жена. Если она все время ругает его за недостатки, то они усиливаются, а если она его хвалит и подмечает хорошие стороны, то муж становится только лучше. Если она им постоянно недовольна и постоянно повторяет, что достойна лучшего супруга, то он естественно становится безразличным, ленивым, грубым: зачем стараться, если самый близкий человек в тебя не верит и мысленно хочет заменить тебя другим?

Если вы слишком самостоятельны — сами делаете мужскую работу, делаете все наперекор, не делитесь планами, не показываете, что этот мужчина вам дорог, постоянно ругаете , считаете себя главной в доме – то ваш мужчина становиться внутренне слабым, теряет свою мужественность, в итоге он теряет всякое желание, что то делать ради вас – уделять вам внимание, дарить цветы и подарки.

Возможно, стоит присмотреться к собственному поведению – возможно, это вы сделали его таким? Посмотрите внимательно на себя и попробуйте понять, из-за каких ваших внутренних качеств ваш супруг так себя ведет? Возможно вы поймете , что вместо того, чтобы недовольно ворчать, ругаться, обижаться на судьбу — попробовать воспитать себя? Каждому мужчине важно чувствовать, что у него есть близкий человек, который любит и верит в него, для которого он самый успешный и лучший на свете. Если он будет чувствовать, что его женщина в него верит, то ваш герой способен преодолеть все препятствия. Если вы похвалите своего мужчину даже за незначительное достижение – у него появится желание в следующий раз сделать что-то более значительное.

Дорогие женщины присмотритесь к своей второй половинке – возможно, он не так уж и безнадежен, как вам кажется? Подтолкните его к действиям. Ведь не зря говорят – мужчина голова, а женщина шея. Куда шея повернется, туда повернется и голова. Делайте правильные повороты, повороты в нужную, правильную для вас сторону. Возможно, ваш мужчина ждет этого от вас. Воспользуйтесь своим главным оружием – хитростью. Похвалите, как говорится «лишний раз», поддержите, даже польстите – и тогда в вашей семье будет покой, счастье достаток и процветание.

Если вы не знаете как вам поступить в той или иной ситуации, вам нужна помощь специалиста психолога, психотерапевта обращайтесь по телефону доверия: 170 или

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Психолог ГУЗ «Гомельская городская

клиническая поликлиника № 3» Фролова Елена Ивановна