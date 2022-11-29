О невзимании НДС налоговыми органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь с территории Российской Федерации, если взимание НДС осуществлено таможенными органами.

Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Жлобинскому району сообщает о невзимании НДС налоговыми органами при ввозе с территории Российской Федерации товаров, импортированных в Российскую Федерацию, которые последовательно помещены в Российской Федерации под таможенную процедуру таможенного склада, таможенную процедуру таможенного транзита, а в Республике Беларусь – под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с взиманием НДС таможенными органами при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь.