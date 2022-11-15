В управлении по труду, занятости и социальной защите райисполкома состоялись заседания двух районных комиссий – по реализации требований Директивы Президента Республики Беларусь №1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины» и по вопросам борьбы с пьянством и наркоманией. Вела мероприятие заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова.

Широкий круг вопросов был заявлен для обсуждения. О профилактике смертности от случайного отравления этиловым спиртом, наркотическими средствами, психотропными веществами в районе за истекший период рассказала врач-психиатр ЦРБ Мария Юрковец. В ходе заседания была отмечена необходимость выступлений медицинских работников с лекциями на данную тематику и на собраниях граждан на сельских территориях, в тесном взаимодействии с сельисполкомами. Что касается сельхозпредприятий, то на таких встречах должно присутствовать максимальное количество человек.

Председатель районной организации ОСВОД Владимир Дегтярев выступил с информацией о принимаемых мерах по обеспечению безопасности людей на водоемах на территории района, привел положительные примеры взаимодействия с организациями района, отметил и проблемные моменты в части создания первичек. Людмила Адамовна отметила необходимость координации работы первичных организаций со стороны ОСВОДа, вовлечения в работу не только членов трудовых коллективов, но и население. Нацелила на активную работу в 1 квартале 2023 года по информированию и разъяснению о деятельности ОСВОДа в организациях района, при этом активно используя в ходе встреч демонстрацию профилактических видеороликов.

О мероприятиях, направленных на пресечение незаконного оборота спиртосодержащей, наркотической и алкогольной продукции доложил начальник РОВД Виталий Подзерун. Виталий Юрьевич отметил, что должное внимание в данном направлении правоохранители уделяют не только выявлению подобных фактов, но и профилактической работе.

Опытом работы борьбы с пьянством и алкоголизмом в трудовом коллективе поделилась заместитель директора по идеологической работе ОАО «Юбилейный-Агро» Наталья Лутченко. В ходе обсуждения вопроса говорили о важности взаимодействия комиссий по борьбе с пьянством и наркоманией и по содействию семье и школе на предприятиях.

Подводя итоги заседания, Людмила Кураликова отметила, что при рассмотрении всех вопросов красной нитью проходит тема пьянства и алкоголизма, требующая не формального подхода, а конкретной ежедневной профилактической работы. Поэтому при проведении всех мероприятий в рамках деятельности районных комиссий должны быть эффективность и результативность.