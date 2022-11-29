Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС Республики Беларусь по Жлобинскому району сообщает, что в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23.04.2021 № 250 «О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2020 г. № 496» с 1 декабря 2022 г. вводится прослеживаемость ввозимых и производимых велотоваров, классифицируемые кодами единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза.

8711 60 100 0,

8711 60 900 0,

8712 00 300 0,

8712 00 700 0,

8714 91 100 7,

9503 00 100 9.

8711 60 100 0 Велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт 8711 60 900 0 Велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски 8712 00 300 0 Велосипеды двухколесные с подшипниками шариковыми 8712 00 700 0 Велосипеды прочие (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя 8714 91 100 7 Рамы и вилки, их части для производства велосипедов 9503 00 100 9 Трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах

Согласно подстрочному примечанию к указанному перечню при определении товаров, подлежащих прослеживаемости, необходимо руководствоваться исключительно кодом ТН ВЭД ЕАЭС.

Так, код ТН ВЭД ЕАЭС 9503001009 включает в себя обширную товарную группу: трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах.

Следовательно, если самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах классифицируются кодом ТН ВЭД ЕАЭС 9503001009, то такие товары в соответствии с постановлением № 250 подлежат прослеживаемости.

Субъектам хозяйствования, осуществляющим производство, оптовую и (или) розничную торговлю велотоварами, необходимо провести инвентаризацию образовавшихся у них остатков указанных товаров по состоянию на 1 декабря 2022 г., и представить сведения об остатках в налоговые органы по месту постановки на учет в виде электронного документа для включения в ПК СПТ до начала осуществления операций, связанных с их оборотом, но не позднее 1 апреля 2023 г.

Справочно. С 1 декабря 2022 г. операции, связанные с оборотом велотоваров, подлежат оформлению электронными накладными.

Пошаговый алгоритм действий субъектов хозяйствования при представлении сведений об остатках товаров, подлежащих прослеживаемости (велотовары), размещен на официальном сайте МНС (https://nalog.gov.by/tax_control/control_of_goods/traceability/)».

Заместитель начальника инспекции МНС по Жлобинскому району С.Л. Шугова