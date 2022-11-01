Вернувшийся из армии буквально на днях Дмитрий Серик решил поделиться впечатлениями о службе с будущими защитниками родины и рассказать о том, что дает армия молодому человеку. Встреча прошла в военном комиссариате Буда-Колшелевского и Чечерского районов.

Вернувшийся из армии сержант Дмитрий Серик поделился с ребятами впечатлениями о службе, рассказал о распорядке дня, о таких качествах, которые воспитывает в человеке служба. Также начальник группы призыва на военную службу Сергей Пликус провел для учащихся мастер-класс по сборке-разборке автомата.

Алина ЮРИНСКАЯ

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